GÜMÜŞHANE - Zigana Dağı'nda kar etkili oluyor - Son Dakika

Zigana Dağı'nda etkili olan kar dolayısıyla zaman zaman ulaşımda aksama yaşanıyor.

Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan Trabzon- Gümüşhane sınırındaki 2 bin 100 rakımlı Zigana Dağı'nda kar etkisini sürdürüyor.

Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı Zigana Dağı'nda çok sayıda zincirsiz ve ağır tonajlı araç yolda kaldı. Yolda kalan tırlar nedeniyle uzun kuyruklar oluşurken Karayolları ekipleri yolu trafiğe açık tutabilmek için tuzlama çalışması yaptı.

Yolda kalan tırın şoförü Muhlis Deniz, "Kaldık yollarda, bu bizim çilemiz. Gümüşhane'den Sürmene'ye kum çekiyorum. Halimiz perişan, inşallah akşama eve gidebiliriz." dedi.

Tır şoförü Ali Kemal Deniz de Zigana'da mahsur kaldığını ifade ederek "Küreği elimize aldık çalışıyoruz. Ne yaparsan fayda etmiyor. Bu yıl ilk defa Zigana'da bu kadar kar oldu, iki saat içinde kapattı her yeri. Zigana'nın güzellikleri var ama kışın bu yolda çalışmak sıkıntılı. Yeni Zigana Tüneli hem bu rampaları ortadan kaldıracak hem de yolu kısaltacak. Bir an önce açılmasını istiyoruz." diye konuştu.