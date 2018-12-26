Zigana Dağı'nda Kar Yağışı
2 saat önce
Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde bulunan ve Torul ilçe sınırları içindeki 2 bin 100 rakımlı Zigana Dağı'nda yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Trabzon- Gümüşhane
karayolu üzerinde bulunan ve Torul
ilçe sınırları içindeki 2 bin 100 rakımlı Zigana Dağı'nda yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Bölgede gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Zigana Dağı'nda yolculuk yapan bazı otomobil ve kamyonetler yolda kaldı.
Zaman zaman tipi şeklinde devam eden kar yağışı nedeniyle güçlük yaşayan sürücülere, trafik polislerince zincirsiz yolculuk yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.
Zincirsiz seyreden araçların yolda kalmaları nedeniyle zaman zaman trafiğe tek şeritli kapanan Zigana Dağı'nda, karayolları ekipleri de tuzlama ve temizleme çalışmalarını sürdürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:06 Kaynak: AA
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