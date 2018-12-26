Son Dakika Haberleri: Zigana Dağı'nda Kar Yağışı

Zigana Dağı'nda Kar Yağışı

19 dakika önce

Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde bulunan ve Torul ilçe sınırları içindeki 2 bin 100 rakımlı Zigana Dağı'nda yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Trabzon- Gümüşhane karayolu üzerinde bulunan ve Torul ilçe sınırları içindeki 2 bin 100 rakımlı Zigana Dağı'nda yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Bölgede gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Zigana Dağı'nda yolculuk yapan bazı otomobil ve kamyonetler yolda kaldı.

Zaman zaman tipi şeklinde devam eden kar yağışı nedeniyle güçlük yaşayan sürücülere, trafik polislerince zincirsiz yolculuk yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Zincirsiz seyreden araçların yolda kalmaları nedeniyle zaman zaman trafiğe tek şeritli kapanan Zigana Dağı'nda, karayolları ekipleri de tuzlama ve temizleme çalışmalarını sürdürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:22 Kaynak: AA

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