Zigana Dağı'nda kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zigana Dağı'nda kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Zigana Dağı'nda kar yağışı etkili oldu

6 saat önce

DOĞU Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Zigana Dağı'nda kar yağışı etkili oldu, System.String[]

DOĞU Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Zigana Dağı geçidinde kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Gümüşhane'nin Zigana Dağı geçidi beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının yer yer 15 santimetreye ulaştığı geçitte Karayolları ekiplerince kar küreme çalışması yapıldı. Bazı araçlar ise yolda kaldı. Zigana Dağına çıkanlarda karın keyfini çıkardı, fotoğraf çektirerek, yürüyüş yaptı.

Zigana Dağı'na kar görmeye geldiğini anlatan Şeref Aydınlı, "Kar bize gelmeyince bize kara geldik. Kara karşı sevgim var. Kar yağdığı zaman sabaha kadar izlerim. Karın geç yağması bizi üzüyor. Kar sahile inmeyince mecburen yukarılara çıkıp, kar yağarken izleyip tadını çıkarmak istiyoruz" dedi.

Oğuzhan Gündüz ise "Kar biraz geç geldi. İki senedir çok iyi kar yağmıyor. Bu sene kar yağınca değerlendirmek istedik. Arabamızda yolda kaldı. Kürek aldık, aracımızı saplandığı yerden kurtarmaya çalışacağız. Lastiklerimiz kış lastiğiydi ama pek yararlı olmadı" diye konuştu.


Gümüşhane, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 08:33 Kaynak: DHA
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