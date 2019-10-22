Zigana Dağı'nda sis ve gün batımı güzelliği
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Doğu Karadeniz'de, tarihi İpek Yolu üzerindeki 2 bin 50 rakımlı Zigana Dağı'nda, soğuk havanın etkisiyle oluşan sis, güzel görüntü oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:01 Kaynak: AA
Doğu Karadeniz'de, tarihi İpek Yolu üzerindeki 2 bin 50 rakımlı Zigana Dağı'nda, soğuk havanın etkisiyle oluşan sis, güzel görüntü oluşturdu. 2 bin 50 rakımlı Zigana Dağı'nda güneşin batışı güzel görüntü oluşturdu.
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