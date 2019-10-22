Son Dakika Haberleri: Zigana Dağı'nda sis ve gün batımı güzelliği
Son Dakika Güncel Zigana Dağı'nda sis ve gün batımı güzelliği

Zigana Dağı'nda sis ve gün batımı güzelliği

6 dakika önce

Doğu Karadeniz'de, tarihi İpek Yolu üzerindeki 2 bin 50 rakımlı Zigana Dağı'nda, soğuk havanın etkisiyle oluşan sis, güzel görüntü oluşturdu.

Doğu Karadeniz'de, tarihi İpek Yolu üzerindeki 2 bin 50 rakımlı Zigana Dağı'nda, soğuk havanın etkisiyle oluşan sis, güzel görüntü oluşturdu. 2 bin 50 rakımlı Zigana Dağı'nda güneşin batışı güzel görüntü oluşturdu.

Zigana Dağı'nda sis ve gün batımı güzelliği

Doğu Karadeniz, İpek Yolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:01 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan-Putin görüşmesinde anlaşmanın şartları belli oldu: YPG 150 saat içinde çekilecek
Ateşkesin bitmesine saatler kala terör örgütü YPG'den açıklama: Tamamen çekildik Suriye Milli Ordusu askerleri, YPG/PKK'nın intihar saldırısını son anda engelledi Putin ve Erdoğan'ın Soçi'deki görüşmesi en uzun toplantı olarak tarihe geçti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 21:07:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zigana Dağı'nda sis ve gün batımı güzelliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]