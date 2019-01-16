Zigana Dağı'nda Yaban Hayvanları Unutulmadı

Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı sonrası Zigana Dağı'nda yaban hayvanları için doğaya buğday ve saman bırakıldı.

Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı sonrası Zigana Dağı'nda yaban hayvanları için doğaya buğday ve saman bırakıldı.



Torul ilçe sınırları içindeki 2 bin 100 rakımlı Zigana Dağı'na gelen Torul Kaymakamı Hasan Hüseyin Alpaslan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürü İlbeyi Aydın, beraberindekilerle burada yaban hayvanlarının beslenebilmesi için doğaya yaklaşık 100 kilogram buğday ile bir miktar saman bıraktı.



Torul Kaymakamı Alpaslan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk milletinin inancı ve geleneklerinde yardımlaşma ve dayanışma duygusunun yüksek olduğunu vurguladı.



Hz. Ömer'in "Dağlara buğday serpin. Müslüman ülkesinde kuşlar aç demesinler." sözünden hareketle sadece insanlara değil hayvanlara da yardımcı olmayı amaçladıklarını dile getiren Alpaslan, şöyle devam etti:



"Amacımız hem hayvanlarımızı beslenmesini sağlamak hem de bir farkındalık oluşturmak. Kış günlerinde ve soğuk havada özellikle bu hayvanların aç kalmaması için farkındalık oluşturmak istiyoruz. Onların avlanma ve yiyecek bulma gibi iç güdülerini kaybettirmeden onları beslemeyi tercih ediyoruz."



Öte yandan kış mevsiminde kentte yaban hayvanlarının beslenmesi için DKMP Gümüşhane Şube Müdürlüğünce 10 ton buğday ve 5 ton saman tedarik edildiği ve belirlenen alanlara bırakıldığı öğrenildi.

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