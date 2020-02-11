Zigana Dağı'ndaki çığla ilgili açıklama - Son Dakika
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Zigana Dağı'ndaki çığla ilgili açıklama

25 dakika önce

Gümüşhane karayolu Zigana Dağı'nda bu akşam yaşanan çığla ilgili açıklamalarda bulunan Gümüşhane'nin Torul İlçe Kaymakamı Ömer Said Karakaş "Çığdan zarar gören araçlar oldu, ama altta araç var mı yok mu henüz onu belirleyemedik" dedi.

Zigana Dağı'ndaki çığla ilgili açıklama, System.String[]

Gümüşhane karayolu Zigana Dağı'nda bu akşam yaşanan çığla ilgili açıklamalarda bulunan Gümüşhane'nin Torul İlçe Kaymakamı Ömer Said Karakaş "Çığdan zarar gören araçlar oldu, ama altta araç var mı yok mu henüz onu belirleyemedik" dedi.


Karakaş, yaptığı açıklamada, yolun tek şeritten çığ sonrası ulaşıma açıldığını belirterek "Yol şuan için tek şeritten ulaşıma açıldı. Yolda çığdan zarar gören araçlar oldu ama altta araç var mı yok mu henüz onu belirleyemedik. Vatandaş olabilir de olmayabilir de diyor. Bir aracın kar altında kalıp kalmadığı ile ilgili bir bilgi henüz bizde yok. Bu konuyu değerlendiriyoruz. AFAD, jandarma ve Karayolları ekipleri orada" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Torul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:31 Kaynak: İHA
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