ZİGANA DAĞI'NDAN KARAYOLUNA DÜŞEN KAYALARI SÜRÜCÜLER TEMİZLEDİ - Son Dakika
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ZİGANA DAĞI'NDAN KARAYOLUNA DÜŞEN KAYALARI SÜRÜCÜLER TEMİZLEDİ

25.09.2022 19:31

Gümüşhane karayolunun Zigana Dağı mevkisinde, dağdan kopan kaya parçaları, yola düştü.

Gümüşhane karayolunun Zigana Dağı mevkisinde, dağdan kopan kaya parçaları, yola düştü. İrili ufaklı çok sayıda kaya parçası, yoldan geçen sürücüler ve vatandaşlar tarafından kaldırıldı.

Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı mevkinde akşam saatlerinde dağdan kopan kaya parçaları, yola düştü. Yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü karayolu, ulaşıma kapandı. Olay sırasında, yoldan geçen herhangi bir araç olmaması, olası faciayı önledi. Yolu kullanmak isteyen sürücüler ise araçlarından inerek irili ufaklı çok sayıdaki kaya parçasını elleriyle yoldan kaldırarak, kenara taşıdı. Bir süre trafiğe kapanan yol, vatandaşların müdahalesi sonucu tekrar ulaşıma açıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel ZİGANA DAĞI'NDAN KARAYOLUNA DÜŞEN KAYALARI SÜRÜCÜLER TEMİZLEDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ZİGANA DAĞI'NDAN KARAYOLUNA DÜŞEN KAYALARI SÜRÜCÜLER TEMİZLEDİ - Son Dakika
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