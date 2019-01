Zigana Dağında Ağır Kış Şartlarında Hayatta Kalmayı Öğreniyorlar

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun Zigana Dağı'nda düzenlediği temel kış eğitimine katılan dağcılar ağır kış şartlarında hayatta kalmayı öğreniyorlar.

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun Zigana Dağı'nda düzenlediği temel kış eğitimine katılan dağcılar ağır kış şartlarında hayatta kalmayı öğreniyorlar. Kardan duvarlar örüp, çadır kurarak hayatlarını burada sürdüren sporcuları ilk gece fırtına vurdu, 3 çadır patladı.



Türkiye Dağcılık Federasyonu 2019 yılı faaliyet programında yer alan Dağcılık Kış Temel Eğitimi Kampı Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı'nda gerçekleştiriliyor.



Ülkenin dört bir tarafından gelen 120 sporcunun katıldığı ve 7 gün sürecek olan kampta eğitmenler tarafından teorik eğitime tabi tutulan gönüllü sporcular hayatlarını 2 bin 50 metrede bulunan Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi yakınında kurdukları çadırlarda sürdürüyor.



Kış aylarında barınma, malzeme kullanma, çığ bilgisi, çığdan korunma, çığa maruz kalınınca hayatta nasıl kalınır gibi konularda uygulamalı eğitimler alan sporcular zorlu koşularda kalırken, sporcuların en fazla etkileyen konu ise birkaç gündür bölgede etkisini gösteren şiddetli rüzgar ve fırtına oldu.



Kuvvetli rüzgar zaman zaman fırtınaya dönünce kurulan çadırlardan bazıları patladı. Kardan yapılan tuğlalarla çadırların etraflarının kapatılmasına rağmen gerçekleşen olayın ardından hasar gören çadırlarda kalan sporcular yan çadırlara geçmek zorunda kaldı.



"Zorlu koşularda kamp yapıyoruz"



Sporculara önce teorik bilgiler verdiklerini ve daha sonra Zigana dağının uygun ortamında teorik bilgilerin nasıl uygulanacağını sporcuların yaşayarak öğrendiklerini ve amaçlarının bu sporu yapanların kazasız belasız yapmalarını sağlamak olduğunu belirten Türkiye Dağcılık Federasyonu Teknik Direktörü ve Manisa Bölgesi Antrenörü Cengiz Erdener, "Burada dağcılık federasyonunun kış temel eğitimleri kursu var. Onu icra etmeye çalışıyoruz. 7 günlük bir kurs. Kış ayında barınma malzeme kullanma, çığ bilgisi, çığdan korunma, çığa maruz kalınınca hayat nasıl kalınır gibi konularda uygulamalı eğitimler vermeye çalışıyoruz. Şuanda zorlu koşular var. Geçtiğimiz gece bir fırtına atlattık. Ege bölgesinden, Antalya'dan gelen dağcı arkadaşlarımız var. Onlar da bu zorlu şartları görmüş oldular" dedi.



Kampa katılanların dağcılık sporuna gönül vermiş insanlar olduğunu kaydeden Erdener, "Geçtiğimiz yıllarda bu bölgede çok üzücü bir çığ kazası oldu. Birçok arkadaşımız şehit oldu. Benzer kazaları yaşamamak, sporu bilinçli ve doğru bir şekilde yapmak için eğitimler alıyorlar. Çığda hayatta kalmak, zorlu hava şartlarında hayatta kalmak, beslenmek ve su temini gibi her türlü teknik ve uygulamalı bilgiyi kendilerine aktarıyoruz" diye konuştu.



Önceki gece gerçekleşen fırtınada birkaç çadırın hasar gördüğünü, 3 çadırın da patladığını kaydeden Erdener, "Bu olaylar, bu işin olmazsa olmazıdır. O da bir eğitim. Bu gibi durumlara arkadaşlarımız alışık. Bu konuda önceden kendilerine teorik bilgi veriyoruz. Hemen yan çadırlara geçerek veya uygun çadıra geçerek sabaha kadar idare ediyorlar. Ondan sonra kamp hayatı normal devam ediyor" ifadelerini kullandı.



Zigana'da gerçekleştirilen kampın uygulamalı ve sınavlı bir kurs olduğunu hatırlatan Erdener, "Hem şuanda yaptıklarından hem uygulamalı not atıyoruz. Kurs sonunda ise yazılı bir sınav olacaklar teknik bilgilerden. Dağcılık Federasyonunun 8 kursu var. Bu 5. kursu, tüm kurslarımızı bitiren arkadaşlarımız bilinçli bir dağcı oluyor. Daha sonra isterlerse bizler gibi ayrı bir antrenör kursuna giderek, antrenörde olabiliyorlar" şeklinde konuştu.



"Kar duvarı ile çadırlarımızı rüzgardan koruyoruz"



Eğitimler kapsamında kış koşullarında barınma olduğunu ve rüzgarın kendileri için çok büyük bir dezavantaj olduğunu dile getiren Erdener, "Rüzgardan korunmak için biz kar bloklarından yararlanıyoruz. Kar duvarı örmek eğitimin önemli bir konusu. Yaptığımız kar duvarları bizi ve malzemelerimizi sert rüzgarlardan koruyor. Uygun kar duvarları yaparsak çadırlarımız patlamıyor. Sıcak konforlu bir hayat sürüyoruz. Doğa yürüyüşü yapacağız, ağırlıklı olarak barınma ve kazma kullanarak karlı ortamda yürümek var. Aşağı yukarı her gün yürüyüşümüzde var, kazma kullanım beceresini geliştirmek üzere" dedi.



Kampa Aksaray'dan katılan Nurullah Çoban ise hava koşullarına hazırlıklı geldiklerini, kampta çok önemli konuları öğrendiklerini belirterek, "Sadece hava soğuk. Bundan başka hiçbir olumsuz durum yok. Yemeklerimizi, çayımızı kendimiz yapıyoruz. Belli zamanlarda molalarımız var. O zamanlara kendimizi hazırlamaya çalışıyoruz. Akşam saat 21.30'da yatıyoruz, sabah 6.30'da kalkıyoruz. Güzel bir şekilde hepimiz, elimizden geldiğince kamp koşullarına uymaya çalışıyoruz" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

