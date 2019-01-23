Zigana dağında buğday yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Zigana dağında buğday yüklü tır gizli buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.
GÜMÜŞHANE - Doğu Karadeniz
'i Doğu Anadolu'ya bağlayan en önemli geçitlerden Zigana dağında buğday yüklü tır gizli buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, tonlarca buğday karayolunun kenarına dağıldı.
Edinilen bilgiye göre Toprak Mahsulleri Ofisi Trabzon
şubesinden yüklediği buğdayı Erzurum
'a götüren Kemal Uğur yönetimindeki 61 K 1294 plakalı tır, Zigana Dağı Köstere köyü mevkiinde gizli buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Uğur, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Gümüşhane
Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, tırın kasasında bulunan buğdaylar 3 şeritli yolun bir şeridine ve yol kenarına dağıldı.
Kaza yapan tır çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, etrafa dağılan buğday da vatandaşlar tarafından fırça yardımıyla temizlendi.