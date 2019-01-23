Son Dakika Haberleri: Zigana Dağında Buğday Yüklü Tır Devrildi: 1 Yaralı

Zigana Dağında Buğday Yüklü Tır Devrildi: 1 Yaralı

59 dakika önce

Zigana dağında buğday yüklü tır devrildi: 1 yaralı Zigana dağında buğday yüklü tır gizli buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Zigana dağında buğday yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Zigana dağında buğday yüklü tır gizli buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

GÜMÜŞHANE - Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan en önemli geçitlerden Zigana dağında buğday yüklü tır gizli buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, tonlarca buğday karayolunun kenarına dağıldı.
Edinilen bilgiye göre Toprak Mahsulleri Ofisi Trabzon şubesinden yüklediği buğdayı Erzurum'a götüren Kemal Uğur yönetimindeki 61 K 1294 plakalı tır, Zigana Dağı Köstere köyü mevkiinde gizli buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Uğur, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, tırın kasasında bulunan buğdaylar 3 şeritli yolun bir şeridine ve yol kenarına dağıldı.
Kaza yapan tır çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, etrafa dağılan buğday da vatandaşlar tarafından fırça yardımıyla temizlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:11 Kaynak: İHA

Gümüşhane, 3. Sayfa
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