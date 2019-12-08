Zigana dağında kızak yoğunluğu

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında yer alan Zigana dağının 2 bin 100 metre rakımında yer alan ve bölgenin en önemli kayak merkezi olan Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezinde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Bölge illerden binlerce kişi kızakla kayarak eğlencenin doruğuna ulaştı, stres attı.



Denizden 2 bin 100 metre yükseklikte yer alan ve Türkiye'nin ilk kayak tesislerinden birisi olan Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezinde stres atmak ve eşsiz manzarayı izlemek için hafta sonu binlerce kişinin yanı sıra yüzlerce Arap turist bölgeye akın etti.



Yeterli kar kalınlığının olmaması nedeniyle kayak sezonunun başlamadığı tesiste çok sayıda vatandaş kızakla kayarak eğlencenin doruğuna ulaştı. Hem Gümüşhane hem de Trabzon'a 40 dakika mesafedeki tesislerde özellikle gençler ve çocukların favori eğlencesi olan kızak için yeterli miktarda kar bulunuyor.



Kızakla hızla inen vatandaşların çarpma ve devrilme anları gülüşmelere neden olurken, güneşli Zigana gününün tadını her zamanki gibi en çok çocuklar çıkardı. Çoğunluğunun ebeveynleriyle bir kısmının da tek başına kızakla kayak yaptığı çocuklar, Zigana Dağı'nın eşsiz manzarası eşliğinde gönüllerince eğlendi. Kızağın yanı sıra kartopu da oynayan vatandaşlar hafta sonunda karla buluşmanın sevincini yaşadı.



Trabzon Üniversitesi İlahiyat Kulübü üyeleriyle Zigana dağına gelen ve kızağıyla sık sık düşerek elbisesi karla bürünen Şaban Coşkun, "Gayet iyi eğleniyoruz. Çok fazla yuvarlandık. Gümüşhanemizin güzide bir mekanı burası. Fiyatlarda gayet uygun. Ailecek gelen de çok var. Yeniden gelmeyi planlıyoruz" dedi.



Babasıyla birlikte Torul ilçesinden gelen ve kızakla kayan Nihal Doğru da oldukça zevkli olduğunu söylerken Eda Şahin ise "Zigana dağı çok güzel. Daha önce kızakla kaymamıştım, çok zevkli ve eğlenceli. Adrenalin dolu anlar yaşadık" diye konuştu.



Adanalı olan ve Trabzon'da üniversitede okuyan Zekiye Arabi ise "Herkesi buraya davet ediyorum. Buraya ilk kez geldim ve bayıldım. Gün boyu kızakla kaydım ve hep düştüm" ifadelerini kullandı.



Zigana Gümüşkayak Kayak Tesisleri işletmecilerinden Murat Eroğlu da "Yaklaşık 25 santimetre kar yağdı bölgemizde. Yağışın ardından bölgedeki Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Samsun, Rize'den insanlar akın akın buraya geliyorlar. Sabah bölgede olan Bahreyn grubu Arap turistlerimiz de vardı. Gelen insanlar kayak sezonu başlamadığı halde kızaklarla, kar motoruyla güzel vakit geçiriyorlar. Zigana zaten coğrafi konumu nedeniyle çok gözde bir yer. İnşallah yeni yağacak karla beraber kayak sezonunu da başlayacağız. Zigana dağında bütün misafirlerimizi işlenmemiş yerli kuzu etini yemeye, doğasını ve manzarasını izlemeye davet ediyoruz" diye konuştu.



Zigana dağına bu yıl yoğun bir talep olduğunu kaydeden Eroğlu, "Geçmiş yıllarla kıyasladığımızda kar geç geldi diye mi yoksa insanlar kara hasret diye mi oldu bilmiyoruz ama iki günde 2 bin kişiden fazla ziyaretçi geldi alana. İnşallah bu sezon önceki yıllara göre daha iyi olacak. Misafirlerimiz kafeteryalardan, restorandan, konaklama tesislerimizden faydalanabiliyor. Kayak ekipmanlarımız, kızak ekipmanlarımız hazır" şeklinde konuştu. - GÜMÜŞHANE