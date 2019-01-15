Son Dakika Haberleri: Zigana Dağında Yeni Muzaffer Demirhan'lar Yetiştiriliyor

Zigana Dağında Yeni Muzaffer Demirhan'lar Yetiştiriliyor

57 dakika önce

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında bulunan, Türkiye ve Doğu Karadeniz Bölgesinin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezinde geleceğin Muzaffer Demirhan'ları yetiştiriliyor.

Zigana Dağında Yeni Muzaffer Demirhan'lar Yetiştiriliyor, System.String[]
Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında bulunan, Türkiye ve Doğu Karadeniz Bölgesinin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezinde geleceğin Muzaffer Demirhan'ları yetiştiriliyor.

Denizden 2 bin 100 metre yüksekteki tesiste milli formayı 119 kez giyen, 21 yıl aralıksız Türkiye şampiyonu olan, Türkiye'nin ilk kış olimpiyatı sporcularından ve "dağların delisi" olarak anılan Gümüşhaneli kayakçı merhum Muzaffer Demirhan'ın adı verilen pistte çocuklar eski milli kayakçı ve Milli Takım Antrenörü Yunus Avşar Yılmaz yönetiminde kayak öğreniyor.

Türkiye'de kayak sporunun simge isimlerinden olan ve 2002 yılında 74 yaşında vefat eden Muzaffer Demirhan'ın 16 yaşında milli formayı giydiğini kaydeden Yılmaz, Demirhan'ın Meydan Larousse'de ilk Türk sporcu olarak yer aldığını, dünyada 4 kış olimpiyatına katılan ender sporculardan birisi olduğunu ve yetiştirdiği çok sayıda kayakçı ile Türkiye'de kayak sporunun gelişmesinde büyük katkısı olduğunu söyledi.

"Son 5 yılın en güzel kar yağışını aldık"

Zigana dağında onun adının verildiği pistlerde yeni Muzaffer Demirhan'lar yetiştirmek için çaba gösterdiklerini dile getiren Yılmaz, Gümüşhane Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde kayak antrenörü olarak görev yaptığını belirterek, "Zigana dağında bu yıl ki kar kalitesi çok iyi. Son 5 yılın en güzel kar yağışını aldık. Pistler gayet güzel ve elverişli. Güzel bir kayak sezonu geçiriyoruz" dedi.

"Gümüşhaneli çocuklar kayak sporunda oldukça başarılı"

Gümüşhaneli çocukların kayak sporunda oldukça başarılı olduğunu kaydeden Yılmaz, geçtiğimiz Salı ve Çarşamba günü Erzurum'da yapılan A grubu elemelerinde bir birinci ve bir üçüncü çıkardıklarını dile getiren Yılmaz, "Şuanda 17 yarışçım var. Sömestr tatilinde sayımızın yeni başlayanlar, geçen yıl başlayan amatörlerle beraber aynı anda 70'i bulacağını düşünüyoruz. Grup grup aldığımız sporcularla birlikte 200'e yakın yetiştirdiğimiz sporcumuz olacak" diye konuştu.

"Gerekli malzememiz mevcut"

Yaklaşan karne tatilinde tüm aile ve velilerden çocuklarını kayağa göndermelerini isteyen Yılmaz, "Gerekli malzememiz mevcut. Başvuruların Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne yapılması yeterli. Sağlık raporu ve 2 fotoğrafla çocuklarımızın başvurularını bekliyoruz" şeklinde konuştu. - GÜMÜŞHANE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:24 Kaynak: İHA

Gümüşhane, Türkiye, Spor
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