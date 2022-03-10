Zigana geçidi kar altında... Zincirsiz yola çıkan araçlar yüzünden trafik sık sık duruyor - Son Dakika
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Zigana geçidi kar altında... Zincirsiz yola çıkan araçlar yüzünden trafik sık sık duruyor

10.03.2022 19:15

Zigana geçidi kar altında.

Zigana geçidi kar altında... Zincirsiz yola çıkan araçlar yüzünden trafik sık sık duruyor

GÜMÜŞHANE - Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan en önemli geçitlerden birisi olan Zigana dağı geçidinde kar yağışı etkili oluyor.

Gün boyunca devam eden kar yağışının akşam saatlerinde etkisini artırmasıyla birlikte Gümüşhane- Trabzon karayolundaki Zigana dağı geçidinde kar yağışı ulaşımda aksamalara sebep oluyor.

Tünelin Trabzon tarafında etkili olan yağış nedeniyle başta tırlar olmak üzere zincirsiz yola çıkan araçlar daha fazla ilerleyemedi. Bazı araçların yanladığı, bazılarının da yoldan çıktığı Zigana dağında Karayolları ekipleri yoğun bir çalışmayla yolu açık tutmaya çalışıyor.

Yanlayan tırlar yüzünden zaman zaman yol tamamen ulaşıma kapanırken Karayolları ekipler tuzlama ve temizlik çalışmalarının yanında yolu kapatan tırları da kenara çekerek ulaşımı açmaya çalışıyor.

Mart ayının ortalarına doğru gerçekleşen etkili kar yağışının şaşkınlığını yaşadıklarını kaydeden Olcay Yılmaz, "Maçka'dan Zigana'ya kar yağışını izlemeye geldik. Müthiş bir kar ve tipi var. Yolda 6-7 tır kaldı. Ekipler çalışmalarına devam ediyor. Hava çok soğudu" dedi.

Diğer yandan Türk Kızılay Trabzon ekipleri de Zigana dağında yolda kalanlara kumanya dağıttı, yardıma ihtiyacı olanlara yardım etti.

Zigana geçidi kar altında... Zincirsiz yola çıkan araçlar yüzünden trafik sık sık duruyor
Zigana geçidi kar altında... Zincirsiz yola çıkan araçlar yüzünden trafik sık sık duruyor
Zigana geçidi kar altında... Zincirsiz yola çıkan araçlar yüzünden trafik sık sık duruyor
Zigana geçidi kar altında... Zincirsiz yola çıkan araçlar yüzünden trafik sık sık duruyor
Zigana geçidi kar altında... Zincirsiz yola çıkan araçlar yüzünden trafik sık sık duruyor
Zigana geçidi kar altında... Zincirsiz yola çıkan araçlar yüzünden trafik sık sık duruyor
Zigana geçidi kar altında... Zincirsiz yola çıkan araçlar yüzünden trafik sık sık duruyor
Zigana geçidi kar altında... Zincirsiz yola çıkan araçlar yüzünden trafik sık sık duruyor
Zigana geçidi kar altında... Zincirsiz yola çıkan araçlar yüzünden trafik sık sık duruyor

YORUMLAR
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Kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor (2) Kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor (2) Bolu Dağı'nda kar etkisini artırdı Bolu Dağı'nda kar etkisini artırdı

Doğu Karadeniz, Toros Dağları, Doğu Anadolu, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zigana geçidi kar altında... Zincirsiz yola çıkan araçlar yüzünden trafik sık sık duruyor - Son Dakika


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