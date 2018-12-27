Son Dakika Haberleri: Zigana Geçidi'nde Kar Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Zigana Geçidi'nde Kar Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

1 saat önce

Trabzon'un özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan yollar ulaşıma açılırken, Zigana Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşıyor.

Zigana Geçidi'nde Kar Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor, System.String[]
Trabzon'un özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan yollar ulaşıma açılırken, Zigana Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşıyor.

Doğu Karadeniz'i Anadolu'ya bağlayan en önemli geçitlerden Trabzon ile Gümüşhane arasındaki Zigana Geçidi'nde yoğun kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Dün öğle saatleri itibariyle etkisini gösteren kar yağışı kısa sürede karayolunu ve Zigana Tüneli giriş ve çıkışını kapladı. Özellikle zirvede etkili olan yağış nedeniyle yetkililer kış lastiği olmayan sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyarırken, tır ve kamyon gibi büyük araçların zaman zaman ulaşımda sorun yaşadığı öğrenildi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, kent genelindeki ulaşımda bir aksaklığını olmaması için çalıştıklarını belirterek, "Bizim kar çalışması konusunda iyi bir bilgi, birikim ve tecrübemiz var. Yüksek kesimlerdeki karları bütün iş makinelerimizle birlikte sistematik olarak tek merkezden yöneterek gidermekteyiz. Ulaşımda herhangi bir aksaklığın olmamasını sağlamaktayız. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarında en ufak bir tıkanıklık olmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şuana kadar hiçbir problemimiz yoktur. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Trabzon bu konuda iyi durumda. Önümüzdeki aylarda oluşabilecek olan kar yağışına karşı da bütün planlama yapıldı" dedi. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:50 Kaynak: İHA

Doğu Karadeniz, Trabzon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Valilik Duyurdu! Aksaray'da Eğitime Bir Gün Ara Verildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Davetine Cevap Verdi

Hayvana İşkenceden Yakalanan Zanlı, Karakolda 2 Yıl Önce İşlediği Cinayeti İtiraf Edince Tutuklandı Binlerce Şişe Sahte İçki, Toprağın Altından Çıkarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 18:47:12. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zigana Geçidi'nde Kar Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]