Zigana Geçidi'nde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zigana Geçidi'nde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Zigana Geçidi'nde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

53 dakika önce

Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan tarihi İpek Yolu üzerindeki Zigana Geçidi'nde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan tarihi İpek Yolu üzerindeki Zigana Geçidi'nde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Gümüşhane'de öğlen başlayan yağmur, akşam saatlerinde yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı.

Kar yağışının etkili olduğu Torul ilçe sınırları içindeki 2 bin 100 rakımlı Zigana Dağı'nda bulunan Gümüşhane- Trabzon karayolu üzerindeki Zigana Geçidi'nde kar yağışı ulaşımda zaman zaman aksamalara neden olurken sürücüler kayganlaşan yolda zor anlar yaşıyor.

Karayolları ekiplerinin kar temizlik ve tuzlama çalışması yürüttüğü geçitte, tipi nedeniyle bazı ağır tonajlı araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Mersin'den Trabzon'a yük taşıyan ve kar yağışı nedeniyle yolda kalan tır sürücüsü Soner Karakuyu, kar nedeniyle ilerleyemediğini ve yolda kaldığını bildirdi.

Mersin'den Zigana Dağı'na gelene kadar kar nedeniyle hiçbir sorun yaşamadığını anlatan Karakuyu, "Burada kaldık. Bu havada buradan çıkma şansımız yok. Kara yollarının yolu açıp, tuzlaması gerekiyor. Yeni Zigana Tüneli bitince inşallah bu sorunları yaşamayacağız." diye konuştu.

Irak'tan Trabzon'a giden ve kar nedeniyle yoluna devam edemeyen tır şoförü Levent Bulut da aracında zincir olmasına rağmen Zigana Geçidi'ni aşamadığını belirtti.

Bulut, sürücülere kar nedeniyle kayganlaşan yolda dikkatli olmaları tavsiyelerinde bulundu.

Öte yandan Zigana Dağı'nda etkili olan kar yağışının ardından bazı vatandaşlar Zigana Geçidi'nin bulunduğu alana gelerek ateş yakıp karın keyfini çıkardı.

Zigana Geçidi'nde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

Doğu Karadeniz, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:13 Kaynak: AA
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