Zigana Geçidi'nde Kar Yağışı ve Buzlanma Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor
1 saat önce
Zigana Geçidi'nde kar yağışı ve buzlanma ulaşımı olumsuz etkiliyorGÜMÜŞHANE - Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan en önemli geçit olan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Zigana Dağı üzerindeki geçitte kar yağışı ve buzlanma ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Zigana Geçidi'nde kar yağışı ve buzlanma ulaşımı olumsuz etkiliyor
GÜMÜŞHANE - Doğu Karadeniz
'i Doğu Anadolu'ya bağlayan en önemli geçit olan Trabzon- Gümüşhane
karayolu üzerindeki Zigana Dağı üzerindeki geçitte kar yağışı ve buzlanma ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Akşam saatlerinde gerçekleşen kar yağışının ardından hava sıcaklığının düşmesi sonucu gercekleşen buzlanma nedeniyle araçlar güçlükle ilerliyor. Yolda kalan tırlar nedeniyle Gümüşhane-Trabzon karoyolunda trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, Karayolları ekipleri yolda tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:07 Kaynak: İHA
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