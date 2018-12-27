Zigana Geçidi'ndeki Kar Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor
1 saat önce
Zigana Geçidi'ndeki kar ulaşımı olumsuz etkiliyorTRABZON - Trabzon'un özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan yollar ulaşıma açılırken, Zigana Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşıyor.
Zigana Geçidi'ndeki kar ulaşımı olumsuz etkiliyor
TRABZON - Trabzon
'un özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan yollar ulaşıma açılırken, Zigana Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşıyor. Doğu Karadeniz
'i Anadolu'ya bağlayan en önemli geçitlerden Trabzon ile Gümüşhane
arasındaki Zigana Geçidi'nde yoğun kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Dün öğle saatleri itibariyle etkisini gösteren kar yağışı kısa sürede karayolunu ve Zigana Tüneli giriş ve çıkışını kapladı. Özellikle zirvede etkili olan yağış nedeniyle yetkililer kış lastiği olmayan sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyarırken, tır ve kamyon gibi büyük araçların zaman zaman ulaşımda sorun yaşadığı öğrenildi.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
, kent genelindeki ulaşımda bir aksaklığını olmaması için çalıştıklarını belirterek, "Bizim kar çalışması konusunda iyi bir bilgi, birikim ve tecrübemiz var. Yüksek kesimlerdeki karları bütün iş makinelerimizle birlikte sistematik olarak tek merkezden yöneterek gidermekteyiz. Ulaşımda herhangi bir aksaklığın olmamasını sağlamaktayız. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarında en ufak bir tıkanıklık olmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şuana kadar hiçbir problemimiz yoktur. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Trabzon bu konuda iyi durumda. Önümüzdeki aylarda oluşabilecek olan kar yağışına karşı da bütün planlama yapıldı" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:22 Kaynak: İHA
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