ZİGANA DAĞI'NDA 'BOYA' FESTİVALİ - Son Dakika

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nin en önemli kayak merkezlerinden Zigana Dağı'nda boya festivali düzenlendi. Karla kaplı alanda rengarenk boyalarla düzenlenen festivalde katılımcılar müzik eşliğinde horon halkaları oluşturdu, dans etti.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında denizden 2 bin 100 metre rakımda yer alan ve Türkiye'nin ilk kayak tesislerinden Zigana Gümüşkaya Kayak Merkezi'nde boya festivali (Colorfest) düzenlendi. Festivale Gümüşhane'nin yanı sıra Giresun, Ordu, Trabzon, Artvin ve Rize'den gelen yüzlerce kişi, çalınan müziklerle horon halkaları oluşturdu, dans etti, boyalı oyunlarla rengarenk görüntülere büründü. Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından getirilen down sendromlu öğrenciler aileleri ile birlikte misafir edildi. Dağıtılan boyaların havaya atılmasıyla renkli görüntülerin oluştuğu festivalde katılımcılar soğuk havaya aldırmadan saatlerce eğlendi.

Organizasyon sorumlusu Ceyhun Emre Kaya, festivalin ilkini 2019 yılında yaptıklarını anımsatarak, 'Geçen yılda pandemiden dolayı yapamamıştık. İlkine yaklaşık 3 bin kişi katılmıştı. Bu yıl da 2 bin 500 kişi katıldı. Pandeminin halen devam etmesi nedeniyle sayıda bir düşüş oldu. Burada birkaç başlık altında bunu düzenledik. Özellikle gençlerin alkolsüz de eğlenebileceğini, kadına karşı şiddete karşı olduğumuzu burada göstermek istiyoruz. Alanda olanların da yüzde 80'i kadın. Bunlara dikkat çekmek istiyoruz. Bölgenin de tanıtımını sağlıyoruz. Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Rize, Artvin'den katılım sağlanıyor. Horon halkası, boya festivali gibi etkinlikler oluyor. Yaz ortamında gördüğümüz boya etkinliğini, kış ortamında beyazın üzerinde daha renkli görüntülerle göstermeye çalışıyoruz. Alkol olmadan insanların sadece gece değil gündüz de sanatçı ve DJ eşliğinde eğlenebildiği bir ortam sağlamaya çalışıyoruz' dedi.

Turizm işletmecisi Abdullah Eroğlu ise bu festivalle kültür kaynaşmasını sağlamayı hedeflediklerini belirterek, 'Bölgemizin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Zigana Kayak Merkezi'nde bu tür festivaller yaparak bölgemize gelen öğrencilerin kültür kaynaşmasına vesile oluyoruz' diye konuştu.

'KAR ÜZERİNDE ÇOK DAHA EĞLENCELİ'

Festivale katılanlardan Şevval Altun, kar üzerinde çok eğlendiklerini ifade ederek, 'Hataylı'yım, burada okuyorum. Festival için Zigana'ya geldim. Çok soğuk ama çok güzel bir yer. Karın yağmasıyla birlikte ortaya çok güzel manzaralar çıktı. Buraya eğlenmeye geldik ve gerçekten çok eğleniyoruz' derken, İsmail Albayrak ise, 'Mükemmel bir organizasyon. Geçen pandemiden dolayı yapılmamıştı. Bu yıl yağan karla birlikte organizasyon yapıldı. Çok soğuk bir hava var ama çok eğleniyoruz' ifadelerini kullandı.