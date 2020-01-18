Zigana Kış Sporları Turizm Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu - Son Dakika

Doğu Karadeniz'in önemli kış turizm merkezlerinden 2100 rakımlı Zigana Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde yarıyıl tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bulunan merkez, kışın yerli ve yabancı birçok doğaseveri ağırlıyor. Merkeze yarıyıl tatilinin ilk gününde aileleriyle gelen çocuklar, sıfırın altında 6 dereceyi bulan havaya, sis ve kar yağışına rağmen kızaklarla kayarak tatilin keyfini sürüyor.

Zigana Gümüşkayak Tesisleri İşletme Müdürü Murat Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alanda yaklaşık 2 bin kişiye hizmet verdiklerini söyledi.

Tesislerinde yüzde 100 doluluğa ulaştıklarını vurgulayan Eroğlu, "Çok güzel bir kar yağışı başladı. Çocuklar aileleriyle doya doya tatilin tadını çıkarıyor." dedi.

Trabzon'dan gelen Hamiyet Kapucu da çocuklarına güzel bir karne hediyesi vermek istediklerini dile getirerek, "Dağda ortam çok güzel. Çocuklar kızaklarla kayıp, horon oynayıp karda eğleniyor." ifadelerini kullandı.

Ailesiyle Zigana Dağı'na gelen ilkokul öğrencisi Azra Zorlu ise yarıyıl tatili dolayısıyla çok mutlu olduğunu belirterek, "Kar topu oynayıp karda kaydık. Horon oynadık." diye konuştu.