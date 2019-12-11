Zigana Kış Sporları Turizm Merkezi sezona hazır - Son Dakika
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Zigana Kış Sporları Turizm Merkezi sezona hazır

6 saat önce

Doğu Karadeniz'in ilk kayak merkezlerinden 2 bin 50 rakımdaki Zigana Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları tamamlandı.

Zigana Kış Sporları Turizm Merkezi sezona hazır, System.String[]

Doğu Karadeniz'in ilk kayak merkezlerinden 2 bin 50 rakımdaki Zigana Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları tamamlandı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki 1991 yılında kış sporları turizm merkezi ilan edilen kayak merkezi, Trabzon Havalimanı'na 60, Gümüşhane kent merkezine ise 40 kilometre mesafede bulunuyor.

Kayak sezonunun aralıkta başlayıp mart sonuna kadar sürdüğü merkezde 800 ve 600 metre uzunlukta iki pist, saatte 750 kişi taşıma kapasitesine sahip, halat uzunluğu 850 metre ve kayak alanı 1,5 kilometre olan teleski ile saatte 300 kişi taşıma kapasiteli babylift sporseverlere hizmet veriyor.

Amatör ve profesyonel kayakçılar ile kızak keyfi sürmek isteyen doğaseverlere hizmet sunan merkeze ulaşım, otobüsler ve özel araçlarla sağlanıyor.

Konuklarına kayak ve kızak imkanının yanı sıra Zigana coğrafyasının eşsiz doğasını da sunan merkezde, 150 kişilik otel ve 50 kişilik kayak evi de bulunuyor.

Etkili yağışın ardından kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı merkezde henüz kayak yapılamazken, ziyaretçiler kızaklarla keyifli anlar yaşıyor.

Hedef 50 bin ziyaretçiye ulaşmak

Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zigana Dağı'nın eşsiz güzellikleri bünyesinde barındıran bir coğrafya olduğunu söyledi.

Zigana'nın coğrafi güzelliklerinin yanı sıra bölgedeki kış turizminin de en önemli merkezi olduğuna işaret eden Karakaş, kış sporları merkezinin Gümüşhane ve Trabzon'a yakınlığının da önemli bir ulaşım avantajı sağladığına dikkati çekti.

Karakaş, tatil için Doğu Karadeniz'i seçen özellikle Arap turistlerin buraya ilgisinin oldukça yüksek olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Burada biri amatörler, diğeri profesyoneller için olmak üzere 2 kayak pistimiz bulunuyor. Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, İran ve Irak'tan birçok doğaseveri burada her yıl ağırlıyoruz. Geçen yıl yerli ve yabancı yaklaşık 30 bin kişiyi ağırladık. İnşallah bu yıl da dağa olan ilginin artmasıyla birlikte 50 bin yerli ve yabancı turisti burada misafir etmeyi hedefliyoruz. Tüm doğaseverleri bu eşsiz coğrafya bekliyoruz."

Rezervasyon yoğunluğu yüzde 40'a ulaştı

Merkezin işletmecisi Murat Eroğlu da yaz sezonunda doğal güzellikleri, kış sezonunda ise kayak ve kızak imkanlarıyla hizmet veren merkezde kış hazırlıklarını tamamladıklarını bildirdi.

An itibarıyla merkezde kızak hizmeti verdiklerini, kayak için ise yoğunluklu kar yağışını beklediklerini aktaran Eroğlu, şunları söyledi:

"Zigana Dağı başlı başına bir marka olmuş durumda. Burası bölgenin ilk kayak merkezi. Muhteşem bir manzaraya sahip. Doğası muhteşem. Özellikle kış mevsiminde Arap turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Geçen yıl yüzde 60 oranında bir Arap yoğunluğu yaşadık. Şu anda rezervasyonlarımızda yüzde 40 oranında doluluğa ulaştık. Sezonu tam kapasite, dolu geçirmeyi ümit ediyoruz. Restoran, konaklama, kayak evimiz, kızak ekipmanlarımızla sezona hazırız. Bütün doğaseverleri kışın tadına varmak için Zigana'ya bekliyoruz."

Trabzon'dan arkadaşlarıyla gelen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Maliye Bölümü öğrencisi Berivan Çelik ise karda eğlenceli vakit geçirmek için arkadaşlarıyla birlikte burayı tercih ettiğini belirtti.

Merkezde kızakla keyifli vakit geçirdiklerini, havanın soğuk ancak ortamın sıcak olduğunu aktaran Çelik, herkese Zigana'yı görmeyi tavsiye etti.

Doğu Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:10 Kaynak: AA
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