Zigana Kış Sporları ve Turizm Merkezi misafirlerini bekliyor - Son Dakika

Zigana Kış Sporları ve Turizm Merkezi misafirlerini bekliyor

26.12.2020 11:13
Zigana Kış Sporları ve Turizm Merkezi misafirlerini bekliyor, System.String[]

Doğu Karadeniz'in önemli kış turizmi destinasyonları arasında yer alan Zigana Kış Sporları Turizm Merkezi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde misafirlerini bekliyor.

Doğu Karadeniz'in önemli kış turizmi destinasyonları arasında yer alan Zigana Kış Sporları Turizm Merkezi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde misafirlerini bekliyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında 2 bin 100 rakımlı Zigana Dağı'nda bulunan merkez, Trabzon başta olmak üzere çevre illerdeki doğaseverlerin ve kayak meraklılarının ilgisini çekiyor.

Trabzon Havalimanı'na 60, Gümüşhane kent merkezine ise 40 kilometre mesafedeki merkez, pistlerin yanı sıra 150 kişilik otel, 50 kişilik kayak evi ve bungalovlarla hizmet veriyor. Merkezde bugünlerde pandemi ve karın geç yağması nedeniyle, önceki yıllara göre sakin günler yaşanıyor.

Kar kalınlığının 50 santimetre olarak ölçüldüğü merkezde kayak ve kızak pisti misafirler için hazırlandı. Salgın nedeniyle yılbaşını da kapsayacak 4 günlük kısıtlama dolayısıyla kayak merkezine rezervasyonlarda hareketlilik başladı.

Zigana Kış Sporları ve Turizm Merkezi 800 ve 600 metre uzunluğundaki iki pist, 1,5 kilometrelik teleski hattı ve saatte 300 kişi taşıma kapasiteli babylift ile amatör ve profesyonel kayakçılara hizmet veriyor.

Merkez, yılbaşında kısıtlamaları gözden uzak ve güvenli bir tatile çevirmek isteyen doğaseverlere alternatif sunuyor.

"Pandemi kurallarına uygun şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz"

Zigana Gümüşkayak Tesisleri İşletme Müdürü Abdullah Eroğlu, AA muhabirine, pandeminin etkisi ve karın geç yağması nedeniyle sezonun geç başladığını söyledi.

Kayak pistinde kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığını belirten Eroğlu, "Biraz daha kar yağarsa daha güzel olacak. Pandemi kurallarına uygun şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Konaklama yapan misafirlerimiz kısıtlama saatlerinde de kurallara uygun şekilde kayak pistinden ve restoranlarımızdan faydalanabiliyorlar." dedi.

Eroğlu, merkezde 150 kişilik otelin de hizmet verdiğini ifade ederek, "Şu anda doluluk oranlarımız düşük, yüzde 50 doluluk oranımız var. İlerleyen günlerde bu sayının artacağını düşüyoruz. Hazırlıklarımızı yaptık, misafirlerimizi bekliyoruz." diye konuştu.

Yılbaşı nedeniyle 4 günlük kısıtlama uygulanacağını anımsatan Eroğlu, otelde yılbaşına ilişkin eğlence programı düzenlenmeyeceğini aktardı.

Eroğlu, eğlence olmamasına karşın misafirlerin kayak pistini kullanabileceklerini, otelin diğer imkanlarından faydalanabileceklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Kısıtlamalara, kurallara riayet ederek konuklarımızı ağırlıyoruz. Kısıtlamada otelimiz konaklamaya açık. Pandemi kurallarına uygun şekilde, hijyen kurallarına uyarak misafirlerimizi ağırlamak istiyoruz. Yılbaşı için rezervasyonlarımız şu anda yüzde 50'yi geçti. Rezervasyon almaya devam ediyoruz. Tüm doğaseverleri Zigana'nın eşsiz doğasında pandemiden, virüsten uzak bir tatile davet ediyoruz."

Giresun'un Görele ilçesinden tatil için merkeze gelen Hasan Birinci ise kayağı Zigana Dağı'nda öğrendiğini söyledi.

Her yıl kayak için burayı tercih ettiğini anlatan Birinci, bu yıl da kar yağışının ardından soluğu dağda aldığını vurguladı.

Birinci, pandemi dolayısıyla rezervasyon yaptırdıktan sonra kayabildiklerini dile getirerek, "Önceki yıllarda daha fazla kar yağıyordu. Bu mevsimde 1 metre kar olması gerekiyordu ama iklimler değişti. Önceki yıllar geldiğimizde tıklım tıklım olurdu. Kayak sırası beklerdik ama şimdi sessiz ve sakin." dedi.

Doğu Karadeniz, Zigana Dağı, Turizm, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zigana Kış Sporları ve Turizm Merkezi misafirlerini bekliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sevgilisi tarafından terkedilen genç kız, canına kıymak istedi Doğada, fotokapana yakalanan 'Dağların oğlu'na kısıtlamayı ihlalden ceza Tüketici hakem heyetlerine başvurularda parasal sınırlar artırıldı Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı Görüntü Türkiye'den! Su Samuru, buz üstünde balık yerken görüntülendi Vatandaş en çok külçe, cumhuriyet ve çeyrek altın alıyor "Sağlık çalışanıyım" diye polisi kandırmaya çalışan kadın, ispatlayamayınca cezayı yedi Bulgaristan Başbakanı Borisov: Erdoğan'ın beni tebrik etmesi rakiplerimi kıskandırıyor
"Sıkıştım, buraya mı yapayım?" diyen ehliyetsiz sürücü, ceza kesildikten sonra koşarak tuvalete gitti         
10:38
İznik Gölü'nde bulunan 2 bin yıllık bazilika ikinci bir Göbeklitepe olacak İznik Gölü'nde bulunan 2 bin yıllık bazilika ikinci bir Göbeklitepe olacak         
10:10
Samsun'da fıkralara konu olacak apartman! Gören dönüp bir daha bakıyor Samsun'da fıkralara konu olacak apartman! Gören dönüp bir daha bakıyor         
09:46
Eski Yunan Bakan: 3 cariyesiyle misafir edilen Abdullah Öcalan'ın valizinden dolarlar çıktı Eski Yunan Bakan: 3 cariyesiyle misafir edilen Abdullah Öcalan'ın valizinden dolarlar çıktı         
09:40
Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu         
09:37
2. el otomobil piyasası durgunlaştı, fiyatlar yüzde 10 düştü 2. el otomobil piyasası durgunlaştı, fiyatlar yüzde 10 düştü         
09:30
Tefeci aile düzenlenen operasyonla yakalandı: Vatandaşlara borç para verip tehdit etmişler Tefeci aile düzenlenen operasyonla yakalandı: Vatandaşlara borç para verip tehdit etmişler         
08:12
DSÖ'den korona aşılarıyla ilgili hayalleri yıkan sözler: Enfeksiyona karşı koruduğunu gösteren kanıt yok DSÖ'den korona aşılarıyla ilgili hayalleri yıkan sözler: Enfeksiyona karşı koruduğunu gösteren kanıt yok         
23:24
Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, Noel kostümüyle görüntülendi Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, Noel kostümüyle görüntülendi         
21:07
Diyarbakır'da akılalmaz olay! 15 yıldır sahte kimlikle gezdiği koronadan ölünce ortaya çıktı Diyarbakır'da akılalmaz olay! 15 yıldır sahte kimlikle gezdiği koronadan ölünce ortaya çıktı         
17:16
Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eder etmez yeni diziye başrol oldu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eder etmez yeni diziye başrol oldu         
16:48
Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları         
16:42
İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular         
15:37
"Öğle yemeği salçalı olsun" diyen iki çocuk annesi kadın, hem dayak yedi hem de işinden oldu         
15:04
Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi         
14:04
İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı         
13:03
Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu         
12:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2020 11:18:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Zigana Kış Sporları ve Turizm Merkezi misafirlerini bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei