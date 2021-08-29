Dünyanın üçüncü en uzun çift tüplü kara yolu tüneli Zigana'da sona yaklaşıldı - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tamamlandığında dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nde sona yaklaşıldığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Trabzon- Gümüşhane kara yolu üzerinde yapımı devam eden Yeni Zigana Tüneli Projesi'nde yüzde 91 oranında kazı destekleme seviyesine gelindiğini bildirdi. Tünel tamamlandığında Trabzon ile Gümüşhane arası araçla 1,5 saat olan ulaşım 40 dakikaya düşecek.

Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta olan ve tamamlandığında dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nin inşaatında sona yaklaşıldığını belirten Bakanlık, 24 saat vardiyalı çalışmaları süren tünel inşaatında yüzde 91 oranında kazı destekleme seviyesine gelindiğini, ışığın görünmesine ise çift yönlü olarak 1,2 kilometre kalındığını bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tamamlanmak üzere olan Zigana Tüneli için şu değerlendirmelerde bulundu:

"Zigana Tüneli bittiğinde burası Erzurum ile Trabzon arasında hem lojistik koridor olarak hem de ulaşım açısından büyük önem ihtiva eden bir tünel olacak. Dünyanın en önemli, en büyük tünellerinden bir tanesi olarak bölgeye büyük hizmetler yapacak. Hem lojistik olarak Trabzon Limanı'nı Orta Anadolu'ya bağlayacak, Türkiye'nin güneyine, doğusuna bağlayacak önemli bir aks üzerinde olacak."

Ağır vasıta sürücüleri ulaşımda güvenli ve ekonomik bir rahatlama yaşayacak

Projenin dünya ve Avrupa'nın sayılı büyük projelerden biri olduğuna vurgu yapan Bakanlık, tamamlandığında dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nin inşasının tüm hızıyla sürdüğünü ve yüzde 91 oranında kazı destekleme seviyesine gelindiğini belirterek, tünelin yurt içi kara yolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı yapılmasına katkı sağlayacağına dikkat çekti. Bakanlık ayrıca yeni tünelin hizmete girmesiyle birlikte özellikle ağır vasıta sürücülerinin ulaşımda güvenli ve ekonomik bir rahatlama yaşayacağını aktardı.

Tek tüpte ışığın görünmesine son 1,2 kilometre kaldı

Projeyle Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyü mevkiiyle Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başarköy köyü arasında her biri 14,5 kilometre ve toplam 29 kilometre uzunluğunda çift tünel inşa edildiğini anımsatan Bakanlık; çift tüp uzunluğu 29 kilometre olan projede her iki tüpte de 13,3 kilometre olmak üzere toplamda 26,6 kilometrelik kazı işinin tamamlandığını bildirdi. Bakanlık, kazı işleminin yüzde 91'i tamamlanan tünelde beton kaplama imalatının da yüzde 68'lik kısmının tamamlandığını belirterek, Yeni Zigana Tüneli'nde tek tüpte ışığın görünmesine ise son 1,2 kilometre kalındığının bilgisini verdi.

Erzurum ile Trabzon arasında lojistik koridor olacak

Zigana Tüneli'nin bittiğinde Erzurum ile Trabzon arasında hem lojistik koridor olarak hem de ulaşım açısından büyük önem ihtiva eden bir tünel olacağına dikkat çeken Bakanlık, dünyanın en önemli, en büyük tünellerinden bir tanesi olarak Zigana Tüneli'nin hem lojistik olarak Trabzon Limanı'nı Orta Anadolu'ya bağlayacağını hem de Türkiye'nin güneyine, doğusuna bağlayacak önemli bir aks üzerinde olacağına vurgu yaptı.

Yüzde 91 kazı, yüzde 68 kaplama işleri tamamlandı

Proje uzunluğu 14,5 km olan Zigana Tüneli'nin Trabzon ili sınırları içerisinde Trabzon-Gümüşhane Yolu'nun 43,8. km'sinden başlayıp, 66,8. km'de Gümüşhane il sınırları içerisinde Köstere mevkiinde yapım çalışmaları tamamlanmak üzere olan Köstere Deresi-Gümüşhane arası Devlet Yolu güzergahına bağlanacağını aktaran Bakanlık, Zigana Tüneli'nde bugüne kadar toplamda 2x13,3 km'lik yüzde 91 tünel kazı ve destekleme yapıldığını, ayrıca toplamda 2x 9,8 km'lik yüzde 68 kaplama işlerinin tamamlandığını bildirdi. - ANKARA