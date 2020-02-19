Zihinsel engelli 5 kardeş için seferber oldular - Son Dakika
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Zihinsel engelli 5 kardeş için seferber oldular

7 saat önce

GÜMÜŞHANE'nin Tekke köyünde, zihinsel engelli 5 çocuğu ile birlikte kalan Soydaş ailesine Gençlik Merkezi gönüllüleri el uzattı.

Zihinsel engelli 5 kardeş için seferber oldular, System.String[]

GÜMÜŞHANE'nin Tekke köyünde, zihinsel engelli 5 çocuğu ile birlikte kalan Soydaş ailesine Gençlik Merkezi gönüllüleri el uzattı. Gönüllüler evlerinden aldıkları kardeşleri ahşap boyama ve sportif faaliyetler yaptırıyor, eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayarak yeniden evlerine bırakıyor.

Merkeze bağlı Tekke köyünde oturan Rabia (68) ve Muhammet Soydaş (73) çiftinin çocukları Nebi (42), Ali (41), Uğur (40), Münir (38) ve Muhsin Soydaş (37) doğuştan zihinsel engelli olarak dünyaya geldi. Çift yıllardır devlet desteği ile çocuklarının bakımını yapıyor. Kış şartları nedeniyle evden çıkmayan zihinsel engelli kardeşlere Gençlik Merkezi lider ve gönüllüleri yardım eli uzattı. Evlerinden alınan kardeşler, gençlik merkezinde ahşap boyama ve sportif faaliyetlere katıldı. Kardeşler burada günlerini eğlenceli vakit geçirerek yeniden evlerine götürüldü. Rabia Soydaş, çocuklarının bakımlarını güçlükle yaptığını belirterek, "Belli bir yaşa geldim, yemelerini içmelerini yapıyorum bazı konularda sıkıntı çekiyorum. Maddi olarak bir sıkıntı çekmiyoruz, hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Havaların sıcak olduğu günler ben onları gezmeye çıkartıyorum. Kış nedeniyle dışarı çıkamıyorlar, hepsi pencerelerde bekliyor. Çocuklarım gençlik merkezlerinde eğlendiler" dedi.

Gençlik Merkezi Lideri Yusuf Yıldırım ise kardeşlerin enerjilerini atmalarına yardımcı olmaya çalıştıklarını belirterek, "Gönüllü gençlerimiz ile birlikte kardeşlere resim, ahşap boyama ve birtakım sportif faaliyetler yaptırarak çeşitli etkinliklerden faydalanmalarını sağladık" diye konuştu.

Gençlik Merkezi gönüllüsü Arifcan Doğan da, "Dezavantajlı arkadaşlarımızı evlerinden alarak güzel aktiviteler gerçekleştirebilmeleri için yardımda bulunduk. Amacımız hepsinin daha mutlu vakit geçirmesini sağlayabilmek" dedi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 08:33 Kaynak: DHA
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