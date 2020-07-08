Zihinsel engelli 5 kardeşin evine salıncak kurdular - Son Dakika

Zihinsel engelli 5 kardeşin evine salıncak kurdular

Zihinsel engelli 5 kardeşin evine salıncak kurdularGÜMÜŞHANE'nin Tekke köyünde, zihinsel engelli 5 çocuğu bulunan Soydaş ailesine, Gençlik Merkezi gönüllüleri el uzattı.

Zihinsel engelli 5 kardeşin evine salıncak kurdular

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GÜMÜŞHANE'nin Tekke köyünde, zihinsel engelli 5 çocuğu bulunan Soydaş ailesine, Gençlik Merkezi gönüllüleri el uzattı. Haftada bir gün gençlik merkezine götürülen engelli kardeşler için evlerinin önüne de salıncak kuurldu. Merkeze bağlı Tekke köyünde oturan Rabia (68) ve Muhammet Soydaş (73) çiftinin çocukları Nebi (42), Ali (41), Uğur (40), Münir (38) ve Muhsin Soydaş (37) zihinsel engelli olarak doğdu. Soydaş ailesi yaşlarının ilerlemesi nedeniyle çocuklarına bakmakta zorlanıyor. Haftada bir gün gençlik merkezinde zaman geçiren çocuklar diğer günlerde ise sokaklara çıkmak istiyorlar. Gençlik Merkezi üyeleri ailenin evinin bahçesine salıncak kurarak, çocukların vakit geçireceği alan oluşturdu. Salıncağa binen engelli kardeşler mutluluk yaşadı.

'AİLEYE DESTEK ÇIKMAK İSTEDİK'

Gümüşhane Gençlik Merkezi Müdürü Beytullah Cebel, 5 özel kardeşin gençlik merkezine gelerek atölyelerde güzel zamanlar geçirdiklerini belirterek, 'Gençlik merkezimize gelen kardeşlerimiz hem kendilerini geliştiriyor hem de anne ve babaları birazda olsa dinlenmiş oluyor. Kardeşimizin anne ve babasının yaşları nedeniyle daha çok nasıl yardımcı nasıl olabiliriz diye düşündük ve evlerinin önüne salıncak kurmaya karar verdik. Böylece 5 kardeş dışarı çıktıklarında ailelerinin gözü önünde olmuş olacak. Haftada bir gün gençlik merkezimize getirdiğimiz kardeşlerimizin atölye çalışmaları devam ediyor' diye konuştu. 5 kardeşin kuzeni Rahsen Aydın ise doğuştan engelli olarak dünyaya gelen kuzenlerinin kendi ihtiyaçlarını kendilerinin karşılayamadığını belirterek "Maddi olarak bir sorunları yok. Sadece 5 kardeş dışarı çıkıp enerjilerini atmak istiyor. Dayım ve yengem bu zaman kadar hep kuzenlerimle ilgilendi ancak yaşlandılar, bu nedenle eskisi gibi çocuklarını takip edemiyorlar. Gençlik merkezinden de arkadaşlar geldi. Çocuklar çok haraketli, burası onlar için iyi bir eğlence olacak? dedi.

Gümüşhane, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zihinsel engelli 5 kardeşin evine salıncak kurdular - Son Dakika
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