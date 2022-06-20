Mahalle muhtarı Mehmet Özen , zihinsel engelli vatandaşı görenlerin kendisine veya jandarma ile polise bildirmelerini istediklerini belirtti. - KARABÜK

Bayır Mahalle Fevzi Çakmak Mahallesinde ikamet eden Afganistanlı Abas Quli Amir (39) evinden çıkarak ortadan kayboldu. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen Amir'e ulaşamayan yakınları durumu polis ve jandarmaya bildirdi.

Kaynak: İHA

Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Zihinsel engelli Amir'den haber alınamıyor - Son Dakika

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