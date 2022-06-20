Zihinsel engelli Amir'den haber alınamıyor - Son Dakika
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Zihinsel engelli Amir'den haber alınamıyor

20.06.2022 15:29
Zihinsel engelli Amir'den haber alınamıyor

Karabük'te ortalıktan bir anda kaybolan zihinsel engelli Afgan uyruklu Abas Quli Amir (39) isimli vatandaştan iki gündür haber alınamıyor.

Karabük'te ortalıktan bir anda kaybolan zihinsel engelli Afgan uyruklu Abas Quli Amir (39) isimli vatandaştan iki gündür haber alınamıyor.

Bayır Mahalle Fevzi Çakmak Mahallesinde ikamet eden Afganistanlı Abas Quli Amir (39) evinden çıkarak ortadan kayboldu. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen Amir'e ulaşamayan yakınları durumu polis ve jandarmaya bildirdi.

Mahalle muhtarı Mehmet Özen, zihinsel engelli vatandaşı görenlerin kendisine veya jandarma ile polise bildirmelerini istediklerini belirtti. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zihinsel engelli Amir'den haber alınamıyor - Son Dakika

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