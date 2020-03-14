Zihinsel engelli çiftin bebek sevinci - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Zihinsel engelli çiftin bebek sevinci - Son Dakika

Zihinsel engelli çiftin bebek sevinci

6 saat önce

Mersin Mut ilçesinde yaşayan ve orta düzey zihinsel engelleri bulunan Tuğba ve Ramazan Güleş çifti, çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.

Zihinsel engelli çiftin bebek sevinci, System.String[]

Mersin Mut ilçesinde yaşayan ve orta düzey zihinsel engelleri bulunan Tuğba ve Ramazan Güleş çifti, çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.

Ak Ali Küçük Özel Eğitim Uygulama Merkezinin etkinliğinde tanışan 27 yaşındaki Tuğba ile 31 yaşındaki Ramazan Güleş, ailelerinin karşı çıkmasına rağmen Mut Devlet Hastanesinden evlenmelerine engel bir durum olmadığına dair rapor alarak 3 yıl önce dünyaevine girdi.

Güleş çifti, geçen yıl bebek sahibi olacakları haberiyle büyük bir mutluluk daha yaşadı. Hamilelik sürecinde sık sık doktor kontrolünden geçen Tuğba Güleş, sağlıklı bir şekilde doğum gerçekleştirdi. Çift, oğullarına "Halil Buğra" ismini verdi.

Ramazan Güleş, AA muhabirine, engelli olmanın mutluluğa engel olmadığını belirterek, "Bugün kucağımda oğlumuz var, kimse buna inanmıyordu. Sevgi olduğu zaman tüm engeller ortadan kalkıyor. Nur topu gibi bir oğlumuz oldu. Bizlere destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Tuğba Güleş de tarif edilemez bir sevinç yaşadığını ifade ederek, "Çok mutluyum. Böyle bir şeyi hiç beklemiyordum. Mucize gibi geldi." dedi.

Mut Kaymakamı Muammer Köken, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Şenocak ve Ak Ali Küçük Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Aydın Bütünay, aileyi ziyaret ederek hem tebriklerini iletti hem de hediye takdim etti.

Mersin, Mut, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:38 Kaynak: AA
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