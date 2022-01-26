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Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismara 30 yıl hapis cezası - Son Dakika

Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismara 30 yıl hapis cezası

26.01.2022 16:36
Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismara 30 yıl hapis cezası

Kocaeli'de yüzde 70 zihinsel engelli çocuğa cinsel istismarda bulunan 64 yaşındaki sanık, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli'de yüzde 70 zihinsel engelli çocuğa cinsel istismarda bulunan 64 yaşındaki sanık, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 8 Kasım 2020 tarihinde ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, yüzde 70 zihinsel engelli H.İ. isimli 17 yaşındaki erkek çocuğu, 64 yaşındaki N.Z.A. isimli şahıs tarafından farklı tarihlerde cinsel istismara uğradı. H.İ.'nin ailesinin hayvancılık ile uğraştığı, şüpheli N.Z.A.'nın da "bayat ekmekleri hayvanlara verirsiniz" bahanesiyle 17 yaşındaki genci eve çağırdığı ve defalarca istismarda bulunduğu öğrenildi. Ailenin şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanığa 30 yıl hapis

Hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan dava açılan N.Z.A'nın Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları ve tutuklu sanık N.Z.A. katıldı. Duruşmada, mağdur H.İ.'nin fiziki muayene bulgusunda istismara uğradığının kesinleştiği rapora da yer verildi. Suçlamaları kabul etmeyen sanık N.Z.A., tutuklu olduğu süre zarfında mağdur olduğunu söyleyerek, tahliye ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın "nitelikli cinsel istismar" suçundan 24 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan ise 6 yıl olmak üzere toplam 30 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. - KOCAELİ

Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismara 30 yıl hapis cezası

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Kocaeli, Engelli, Kasım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismara 30 yıl hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismara 30 yıl hapis cezası - Son Dakika
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