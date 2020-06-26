Zihinsel engelli çocuklarıyla sokağa atıldılar - Son Dakika

Zihinsel engelli çocuklarıyla sokağa atıldılar

Adana'da zihinsel engelli oğullarıyla birlikte yaşayan Sarıç ailesi, kiralarını ödeyemedikleri için sokağa atıldı.

Adana'da zihinsel engelli oğullarıyla birlikte yaşayan Sarıç ailesi, kiralarını ödeyemedikleri için sokağa atıldı. Eşyalarıyla birlikte pazar meydanında kalan aile, şimdi kendilerine uzatılacak bir yardım eli bekliyor.

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Sarıçam ilçesi Sofulu Mahallesi'nde yaşayan engelli bir erkek çocuk sahibi Mehmet ve Gurbet Sarıç çifti evlatları adına aldıkları aylık 800 TL yardım parasıyla 6 aylık kirayı ödeyemeyince, 2 gün önce ev sahibi ailenin evden çıkmasını istedi.


Dün ise misafirlikten dönen Sarıç ailesi, tüm eşyalarının evin önüne atıldığını gördü. Aile, yardımsever bir vatandaşın desteğiyle, eşyalarını Yüreğir ilçesi Muhtar Kazım Başer Caddesi üzerinde bulunan pazar meydanına taşıdı. Zihinsel engelli 22 yaşındaki oğulları Kurtuluş ile birlikte sokağa atılan Sarıç çiftçi, kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.


Atık kağıt toplayarak evini geçindirdiğini söyleyen baba Mehmet Sarıç, "Durumum yok. Gücüm de yok çalışmak için. Ben ne yapacağım. Bu yaştan sonra hırsızlık yapacak halim yok. Eşim, dostumdan yardım bekliyorum. Kirayı ödeyemiyorum. Evden attılar. Bu şekilde ne yapabilirim bilmiyorum. Ben bir ev istiyorum sadece o da kendim için değil, çocuğum için. Oğlum burada kalmakta zorlanıyor" diye konuştu.


Bedensel engelli anne Gurbet Sarıç ise, "Mecbur olduk buraya kendimizi attık. Zor durumda kaldık. Kira parası olsa oturmayız burada. Halimiz ortada. Zihinsel engelli oğlumla bizi sokağa attılar. Yardımseverlerden hayır bekliyoruz. Önce Allah'a sonra devletimize sığınıyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA

Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA

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