Zihinsel engelli depremzede, evlendirme vaadiyle dolandırıldı - Son Dakika
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Zihinsel engelli depremzede, evlendirme vaadiyle dolandırıldı

03.06.2023 12:17

Kahramanmaraş'ta yüzde 72 zihinsel engelli bir depremzede, internette tanıştığı bir kadın üzerinden evlendirme vaadiyle dolandırıldı. Bankadan kredi çekilerek 82 bin 500 TL'si alınan genç, faiziyle birlikte 170 bin TL ödemek zorunda kaldı. Dolandırılan genç, herhangi bir geliri olmadığı için parayı ödeyemeyeceğini belirtti. Yakın arkadaşı ise, gerekli yerlere şikayette bulunduklarını ancak karşı taraftan cevap alamadıklarını söyledi.

Kahramanmaraş'ta zihinsel engelli bir depremzedenin, internette tanışarak telefonla konuştuğu bir kadın üzerinden evlendirme vaadiyle bilgileri alındı, bankadan kredi çekilmek suretiyle 82 bin 500 TL'si dolandırıldı. Dolandırılan engelli gencin, bankaya bu parayı faiziyle 170 bin TL olarak ödeyeceği öğrenildi.

İddiaya göre, Kahramanmaraş'ta yaşayan yüzde 72 zihinsel engelli 27 yaşındaki Ökkeş Göl, internette tanıştığı bir kadın ile telefonla görüştü. Kadının kendisine para yatırması istediğini kabul eden Göl, ulaşım için önce bin TL gönderdi. Kimlik ve banka bilgilerini de gönderen Göl, hesabından 82 bin 500 TL kredi çekilerek dolandırıldı.

Zihinsel engelli genç, evlilik vaadiyle dolandırıldı

"BENİM DERDİM MUTLU YUVA KURMAKTI"

Herhangi bir geliri olmadığı için parayı ödeyecek ekonomik durumunun da bulunmadığını aktaran Ökkeş Göl, "İnternette bir kadın ile tanıştım bana Kahramanmaraş'a geleceğini söyledi, yol parası istedi ben de bankaya gidip bin lira para çekip kendisinin ibanına yolladım. Sonra benden hesap bilgilerimi istediler ben de verdim. Sonra benim hesabımın üzerinden kredi çekmişler, mağdurum. Ben bu kişilerin yakalanmasını istiyorum. Parayı ödeme gücüm yok, maddi durumum yok. Babam çadırda kalıyor, ben konteynerde kalıyorum. Evimiz barkımız yok. Zihinsel engelliye banka nasıl kredi veriyor diyenler de var. Benim derdim mutlu yuva kurmaktı ve hayalim evlenmekti o da olmadı" dedi.

Zihinsel engelli genç, evlilik vaadiyle dolandırıldı

"DOLANDIRDIK" DİYE TELEFONU KAPATMIŞLAR

Ökkeş Göl'ün yakın arkadaşı Ahmet Paçacı ise, "Kendisini Antalya'dan evlendirilme vaadiyle kandırmışlar. İnternet bankacılığı üzerinden şifreleri alınmış ve 82 bin 500 lira gibi bir kredi kullanılmış. Ayrıca özel bir bankanın bu arkadaşımıza 5.51 faiz oranı ile kredi kullandırıp 170 bin 744 lira geri ödemesini talep ediyor. Bizlere yeri geldiğince teferruatlı olan kredi arkadaşımıza 10 dakikada nasıl kullandırılmış. Arkadaşımızın yüzde 72 zihinsel engelli raporu var. İşi ve maaşı yoktur. Sistem üzerinden hesabının açıldığı günden beri hesabına ciddi bir para girişi çıkışı olmamış. Arkadaşımızın babası depremzede ve evini kaybetti, çadır kentte kalıyor, anneannesi de konteyner kentte kalıyor. Bu arkadaşımızın bu parayı karşılayacak hiçbir şekilde gücü yoktur. Gerekli yerlere şikayette bulunduk. Karşı taraftan hiçbir şekilde cevap alamadık, 'dolandırdık' deyip telefonu suratımıza kapattılar" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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