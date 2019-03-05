Son Dakika Haberleri: Zihinsel Engelli Erkek Çocuğa Cinsel İstismardan Tutuklandı

Zihinsel Engelli Erkek Çocuğa Cinsel İstismardan Tutuklandı

33 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde hamallık yapan Özkan D. (33), yüzde 53 zihinsel engelli B.Ö. (14) adlı erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Zihinsel Engelli Erkek Çocuğa Cinsel İstismardan Tutuklandı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde hamallık yapan Özkan D. (33), yüzde 53 zihinsel engelli  B.Ö. (14) adlı erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Olay, Malkara ilçesi Camiatik Mahallesi Zincirlihan Sokak'ta meydana geldi. Hamallık yapan evli ve 3 çocuk babası Özkan D., parkta oyun oynayan yüzde 53 zihinsel engelli B.Ö. adlı erkek çocuğunun yanına giderek, bir süre sohbet etti. Çocuğu kandırıp, yakınlardaki bir metruk binaya götüren Özkan D., iddiaya göre burada cinsel istismarda bulunduktan sonra kaçtı. Eve giden B.Ö.'nün durumu anlattığı ailesi, polise giderek şikayette bulundu. Polis, psikolojik danışman eşliğinde B.Ö.'nün ifadesine başvurdu.

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı bölgedeki tüm güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelinin Özkan D. olduğunu belirledi. Özkan D., polis tarafından ilçe merkezinde gezerken yakalanarak gözaltına alındı. Mağdur ve Özkan D.'den alınan sperm örnekleri ile kıyafetlerden alınan deliller, kriminal incelenmeye alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Bu sırada olayı öğrenip adliye önüne gelen Malkara Ülkü Ocakları üyesi bir grup, olaya tepki gösterdi, sloganlar attı. Sıkı güvenlik önlemi alan polis, grubu bölgeden uzaklaştırdı.

Mahkemeye çıkarılan Özkan D., çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanıp, cezaevine konuldu.

- Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:42 Kaynak: DHA

Tekirdağ, Malkara, Güncel
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