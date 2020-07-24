Zihinsel engelli, evde çıkan yangında hayatını kaybetti - Son Dakika

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında, karbonmonoksit gazından zehirlenen zihinsel engelli Mahmut Baranlıoğlu (49), hayatını kaybetti.

Yani Hayat Mahallesi Şehit Beyhan Köşe Sokak'ta tek katlı bir evde sabah saatlerine yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Evde bulunan zihinsel engelli Mahmut Baranlıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen Baranlıoğlu'nun cansız bedeni otopsi için Sungurlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.