Son Dakika Haberleri: Zihinsel engelli, evde çıkan yangında öldü
Son Dakika Güncel Haber

Zihinsel engelli, evde çıkan yangında öldü

1 saat önce

KIRIKKALE'de zihinsel engelli Lokman Özaydın (40), evde çıkan yangında dumandan etkilenip, hayatını kaybetti.

Zihinsel engelli, evde çıkan yangında öldü, System.String[]
KIRIKKALE'de zihinsel engelli Lokman Özaydın (40), evde çıkan yangında dumandan etkilenip, hayatını kaybetti.
Bahçelievler Mahallesi Vatan Caddesi'nde  Hüseyin Özaydın'a ait iki katlı evin ikinci katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Yükselen duman ve alevleri fark eden mahalle sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada Hüseyin Özaydın'ın oğlu zihinsel engelli Lokman Özaydın'ın evde yalnız başına olduğu ve mahsur kaldığı belirlendi.
Gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. İçeri giren ekipler, Lokman Özaydın'ı hareketsiz buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Özaydın'ın dumandan etkilenip hayatını kaybettiği belirlendi.
Lokman Özaydın'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


- Kırıkkale
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:25 Kaynak: DHA
Hüseyin Özaydın, Vatan Caddesi, Kırıkkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Engelli kızı kaçırıp cinsel istismarda bulunduktan sonra eve bırakan 3 sapık tutuklandı Tütsülenmiş alabalıkları Avrupa ve Uzak Doğu'ya ihraç ediyorlar AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı: 2 bin euro manevi tazminat, bin euro mahkeme masrafı Kıdem tazminatı reformu Kalkınma Planı'nda

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 12:45:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zihinsel engelli, evde çıkan yangında öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]