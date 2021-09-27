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Zihinsel engelli Gamze'nin gelinlik hayali gerçek oldu - Son Dakika

Zihinsel engelli Gamze'nin gelinlik hayali gerçek oldu

27.09.2021 11:09
Zihinsel engelli Gamze'nin gelinlik hayali gerçek oldu, System.String[]

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde yaşayan zihinsel engelli Gamze Çelikkurt'un (39) gelinlik giyme hayali, ailesi tarafından organize edilen temsili düğünle gerçek oldu.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde yaşayan zihinsel engelli Gamze Çelikkurt'un (39) gelinlik giyme hayali, ailesi tarafından organize edilen temsili düğünle gerçek oldu.

Kırsal Yazıdere Mahallesi'nde yaşayan Gamze Çelikkurt, babasını 2004 yılında akciğer kanseri nedeniyle kaybetti. Annesi Zubeyde Çelikkurt (62) ile yaşamını sürdüren zihinsel engelli Gamze Çelikkurt, son yıllarda gelinlik giyme hayali kurmaya başladı. Kızının isteğini kırmayan anne Çelikkurt, yakınlarıyla temsili bir kına gecesi ve düğüne karar verdi. Her ayrıntının düşünüldüğü temsili düğün öncesi kuaförde hazırlanan Çelikkurt, gelin aracıyla düğün organizasyonunun yapıldığı evinin önüne getirildi. Çelikkurt'un temsili düğününde halay çekilip kına yakıldı. Düğün pastasının kesildiği törende, takı merasimi de gerçekleştirildi. Hayalini kurduğu gelinliği giymenin mutluluğunu yaşayan Çelikkurt, yakınlarıyla dans ederek, müzik eşliğinde eğlendi. Çelikkurt, bölgede yapılan 'Gelin testisi kırma' adetini de yerine getirdi. Damat yerine annesinin oturduğu sandalyenin etrafında tur atan Çelikkurt, önünde testiyi kırdı.

'MUTLU OLSUN DİYE BU DÜĞÜNÜ YAPTIK' Duygu dolu anların yaşandığı düğünde, anne Zubeyde Çelikkurt ile ailenin yakınlarının gözyaşlarını tutamadıkları gözlendi. Katılımcılar Çelikkurt'a çeşitli hediyeler verdi. Anne Çelikkurt, kızının hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Kızının gelinlik giyme hayalini yerine getirdiği için mutlu olduğunu kaydeden Çelikkurt, "Evde ikimiz yaşıyoruz. Kızım gelin olmayı, gelinlik giymeyi ve evlenmeyi çok istiyordu. Evlenemediği için mutlu olsun diye bu düğünü yaptık. Hem düğünü hem de onun gönlünü yaptığım için çok mutluyum. Onu da mutlu ettiysem ne mutlu bana" dedi.Gamze Çelikkurt da çevresindeki bazı yakınlarının evlenmesinin ardından evlenip gelinlik giyme hayali kurmaya başladığını ifade ederek, "Mutluyum. Gelinliğimi giydim, kuaföre gittim, süslendim. Takım yapıldı, oynadım. Düğünüm yapıldığı için çok mutlu oldum" diye konuştu.


Zihinsel engelli Gamze'nin gelinlik hayali gerçek oldu
Zihinsel engelli Gamze'nin gelinlik hayali gerçek oldu
Zihinsel engelli Gamze'nin gelinlik hayali gerçek oldu
Zihinsel engelli Gamze'nin gelinlik hayali gerçek oldu
Zihinsel engelli Gamze'nin gelinlik hayali gerçek oldu
Zihinsel engelli Gamze'nin gelinlik hayali gerçek oldu
Zihinsel engelli Gamze'nin gelinlik hayali gerçek oldu
Zihinsel engelli Gamze'nin gelinlik hayali gerçek oldu

Akciğer Kanseri, İncirliova, Engelli, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zihinsel engelli Gamze'nin gelinlik hayali gerçek oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zihinsel engelli Gamze'nin gelinlik hayali gerçek oldu - Son Dakika
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