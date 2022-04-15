Zihinsel engelli genç, annesini bıçakladı - Son Dakika
Üye Girişi

Zihinsel engelli genç, annesini bıçakladı

15.04.2022 12:07
Zihinsel engelli genç, annesini bıçakladı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde zihinsel engelli Kamil Z. (25), annesi Ayşen Z.'yi (48) ekmek bıçağıyla ellerinden yaraladı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde zihinsel engelli Kamil Z. (25), annesi Ayşen Z.'yi (48) ekmek bıçağıyla ellerinden yaraladı. Jandarma ekipleri, Kamil Z.'yi gözaltına aldı.

Olay, kırsal İsaören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre zihinsel engelli olan Kamil Z., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla annesi Ayşen Z.'yi ellerinden yaraladı. Oğlunun saldırısından evden kaçarak kurtulan Ayşen Z.'yi gören komşuları, jandarmaya haber verdi. Adrese gelen ekipler, Kamil Z.'yi gözaltına alınırken, Ayşen Z. ise ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Zihinsel engelli genç, annesini bıçakladı
Zihinsel engelli genç, annesini bıçakladı
YORUMLAR
500
Adıyaman'da PKK operasyonu: 3 gözaltı Adıyaman'da PKK operasyonu: 3 gözaltı Bilecik'te tırın dorsesine çarpman araç adeta hurdaya döndü Bilecik'te tırın dorsesine çarpman araç adeta hurdaya döndü

Jandarma, Engelli, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zihinsel engelli genç, annesini bıçakladı - Son Dakika


Son Dakika
12:05 Dünyada çok az bulunan 'Karabaşlı çulha' Türkiye'de ilk kez görüldü
12:01 ABD Başkanı Joe Biden'dan gündem olan hareket! Konuşmasını yapıp boşlukla tokalaştı
12:00 Alkol yüzünden parmakları kesilmişti! Nejat İşler, fazla alkolün etkisiyle yerde yuvarlandı, kameramanlara el hareketi çekti
11:58 Fenerbahçe, Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon euroya aldı!
11:57 Eşini 28 bıçak darbesiyle katleden cani koca, ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı
11:50 Ünlü kozmetik markasının Arapça kataloğu tepki çekti! Sosyal medyada boykot çağrısı yapıldı
11:49 Mesut Özil'i üzecek karar! Fenerbahçe'de kaptanlığa Mert Hakan Yandaş getirildi
11:35 Tahıl, yağ, kömür ve demir yüklü 22 Türk gemisi günlerdir Ukrayna'da bekliyor! Bakan açıkladı: o gemileri almamız gerekiyor
11:29 Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin oğulları dünyaya geldi
11:15 Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Cyle Larin, Fenerbahçe'ye önerildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 12:17:24. #1.12#
SON DAKİKA: Zihinsel engelli genç, annesini bıçakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement