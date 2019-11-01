Son Dakika Haberleri: Zihinsel engelli genç araçlara yol kenarındaki "özel" yerinde el sallayacak
Son Dakika Güncel Zihinsel engelli genç araçlara yol kenarındaki 'özel' yerinde el sallayacak

Zihinsel engelli genç araçlara yol kenarındaki "özel" yerinde el sallayacak

7 saat önce

Ordu'da Gürgentepe Kaymakamı Nursel Özdemir, gün boyu yoldan geçen araçlara el sallayan 27 yaşındaki zihinsel engelli Salih Belen için özel bekleme alanı yaptırdı.

Zihinsel engelli genç araçlara yol kenarındaki

Ordu'da Gürgentepe Kaymakamı Nursel Özdemir, gün boyu yoldan geçen araçlara el sallayan 27 yaşındaki zihinsel engelli Salih Belen için özel bekleme alanı yaptırdı.

Kaymakam Özdemir, Gölköy-Gürgentepe yolu üzeri Gülbelen mevkisinde araçlara el sallamaktan yağmur altında bile vazgeçmeyen Salih Belen'i fark etti.

Kaymakam Özdemir'in talimatı üzerine gencin her gün beklediği mevkiye demir malzemeler kullanılarak yapılan özel bekleme alanına iskemle ve sehpa konuldu.

"Salih'in Yeri" tabelasının da asıldığı zihinsel engelli genç için özel bekleme yeri yaptırılması çevre sakinleri ve sosyal medya kullanıcılarının takdirini topladı.

Babadan Kaymakam Özdemir'e teşekkür

6 çocuk babası Cemal Belen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Salih'in doğuştan zihinsel engelli olduğunu söyledi.

Oğlunun vaktini her gün yol kenarına çıkıp araçlara el sallayarak geçirdiğini aktaran Belen, "Salih'i gören Kaymakam Hanım güzel bir davranış göstererek oğlum için bekleme durağı yaptırdı. Böylece oğlum hem yağmurlu havalarda ıslanmamış hem de üşümemiş oluyor." dedi.

Baba Belen, oğlunun yüzünü güldüren Kaymakam Nursel Özdemir'e teşekkür etti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:04 Kaynak: AA
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