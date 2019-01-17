Zihinsel Engelli Genç Kız, Annesini Bıçakladı

BİLACİK'te zihinsel engelli olduğu öne sürülen genç kız, annesini bacağından bıçakla yaraladı.

BİLACİK'te zihinsel engelli olduğu öne sürülen genç kız, annesini bacağından bıçakla yaraladı. Anne ve kızı ayrı ayrı ambulanslara bindirilerek, hastaneye götürüldü.



Olay, Beşiktaş Mahallesi Vildan Sokak'ta meydana geldi. Zihinsel engelli olduğu bildirilen T.E. (21) isimli genç kız, birlikte yaşadığı annesi R.E.'yi (53) henüz bilinmeyen bir nedenle bacağından bıçaklayarak, yaraladı. Yaralı R.E. ile kızı T.E. olay yerine çağrılan ambulanslara ayrı ayrı alınarak, Bilecik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan anne R.E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



- Bilecik

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