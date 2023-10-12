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Hamile kalan zihinsel engelli genç kızın bebeğinin babası köy muhtarı çıktı - Son Dakika

Hamile kalan zihinsel engelli genç kızın bebeğinin babası köy muhtarı çıktı

Son Güncelleme: 12.10.2023 19:25

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı bir köyde yaşayan zihinsel engelli M.A.'nın hamile kalması üzerine yapılan DNA testi sonucunda, bebeğin babasının köy muhtarı olduğu ortaya çıktı. Muhtar tutuklandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı bir köyde, cinsel istismar sonucu hamile kalıp doğum yapan zihinsel engelli M.A.'nın (17) bebeğinin babasının, DNA testi sonucuna göre köy muhtarı O.A. (42) olduğu ortaya çıktı. Muhtar O.A., tutuklandı.

KARIN AĞRISIYLA GELDİ, HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ereğli ilçesine bağlı bir köyde ailesiyle yaşayan zihinsel engelli M.A., haziran ayında karın ağrısı şikayetiyle ailesi tarafından ilçedeki özel hastaneye götürüldü. Yapılan tetkiklerde M.A.'nın 7 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Hastane görevlileri durumu jandarmaya haber verdi.

Zihinsel engelli genç kızın hamileliği DNA testiyle ortaya çıktı

BİRİ MUHTAR 2 KİŞİNİN CİNSEL İSTİSMARINA UĞRAMIŞ

Soruşturma kapsamında uzman psikolog eşliğinde M.A.'nın ifadesi alındı. M.A., ifadesinde köyde yaşayan G.A. ve köy muhtarı O.A.'nın farklı zamanlarda kendisine zorla cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Gözaltına alınan G.A. ve O.A. suçlamaları reddederken, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Bebek ise ağustos ayında dünyaya geldi.

DNA TESTİ SONUÇLANDI

Cumhuriyet savcısı, bebeğin babasının tespiti için şüpheliler G.A. ve O.A. ile bebekten DNA örneği alınmasını istedi. DNA testi sonucuna göre, bebeğin babasının köy muhtarı O.A. olduğu ortaya çıktı. Muhtar O.A., dün jandarma tarafından yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen O.A., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi. G.A. hakkında ise 'Cinsel istismar' suçlamasıyla soruşturma sürüyor.

Zihinsel engelli genç kızın hamileliği DNA testiyle ortaya çıktı
Kaynak: DHA

Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hamile kalan zihinsel engelli genç kızın bebeğinin babası köy muhtarı çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamile kalan zihinsel engelli genç kızın bebeğinin babası köy muhtarı çıktı - Son Dakika
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