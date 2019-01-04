Zihinsel Engelli Gence Cinsel İstismar Suçlamasıyla Tutuklandı
11 dakika önce
OSMANİYE'nin Kadirli İlçesinde zihinsel engelli 19 yaşındaki gence cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 1 kişi tutuklandı.
OSMANİYE'nin Kadirli
İlçesinde zihinsel engelli 19 yaşındaki gence cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 1 kişi tutuklandı.
Kadirli ilçesine bağlı bir köyde oturan zihinsel engelli gencin babası, İlçe Jandarma
Komutanlığı'na giderek oğlunun, aynı köyden H.G.'nin (24) cinsel istismarına uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Bunun üzerine H.G., jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Osmaniye
Cezaevi'ne gönderildi. - Osmaniye
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:51 Kaynak: DHA
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