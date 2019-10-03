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Zihinsel engelli gence şiddet kameralarda

22 dakika önce

Diyarbakır'da yaşayan zihinsel engelli 16 yaşındaki genç, sokak ortasında üzerine su dökülerek darp edildi.

Zihinsel engelli gence şiddet kameralarda, System.String[]

Diyarbakır'da yaşayan zihinsel engelli 16 yaşındaki genç, sokak ortasında üzerine su dökülerek darp edildi. Yaşanan dehşet verici olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, olay anında çevredeki vatandaşların engelli gence yardım etmek yerine durumu cep telefonlarına kaydetmesi tepkilere neden oldu.


Olay, geçtiğimiz günlerde Kayapınar ilçesi Huzurevleri semti Diclekent Bulvarında bulunan bir sitenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, zihinsel engelli Emre Oruç'un üzerine sitesi yöneticisi, kapıcısı ve çevredeki esnaf tarafından kirli su döküldü. Gözü dönmüş caniler, zihinsel engelli genci daha sonra paspas sapı ve tekmelerle darp etti. Yaşanan bu olay, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.


Görüntüleri izleyip çocuğunun darp edildiğini gören Emre Oruç'un babası Ahmet Oruç, neye uğradığını şaşırdı. Yaşanan olay karşısında şok geçirdiğini belirten acılı baba Oruç, "Daha önce de bu durum yaşanmıştı. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Keşke olmasaydı, yapmasaydılar. Engelli vatandaşlarımıza daha duyarlı yaklaşmamız gerekiyor. Bu cahilliktir, şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunacağım" dedi.


Öte yandan, olay anında duruma müdahale etmeyip engelli gencin darp edilmesini cep telefonlarına kaydeden şahıslara aile tepki gösterdi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:51 Kaynak: İHA
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