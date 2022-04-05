Zihinsel engelli gençten haber alınamıyor - Son Dakika
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Zihinsel engelli gençten haber alınamıyor

05.04.2022 14:02
Zihinsel engelli gençten haber alınamıyor

Adıyaman'da hava almak için evinden ayrılarak bir daha geri dönmeyen zihinsel engelli gençten haber alınamıyor.

Adıyaman'da hava almak için evinden ayrılarak bir daha geri dönmeyen zihinsel engelli gençten haber alınamıyor.

Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi'nden ikamet eden ve hava almak için evden çıkan Burhanettin Taştan (35), bir daha eve dönmeyince telaşa kapılan Taştan Ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Zihinsel engelli olan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan Burhanettin Taştan için polis ekipleri arama çalışması başlattı. Yaklaşık 1 gündür her yerde aranan Burhanettin Taştan'ı görenlerin yada yerini bilenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri istenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Adıyaman, Engelli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zihinsel engelli gençten haber alınamıyor - Son Dakika


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