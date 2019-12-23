Zihinsel engelli kadın 4. kattan düştü, hafif yaralı kurtuldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Zihinsel engelli kadın 4. kattan düştü, hafif yaralı kurtuldu - Son Dakika

Zihinsel engelli kadın 4. kattan düştü, hafif yaralı kurtuldu

6 saat önce

Samsun'un Terme ilçesinde dengesini kaybederek 4. kattan düşen zihinsel engelli kadın hafif yaralandı.

Zihinsel engelli kadın 4. kattan düştü, hafif yaralı kurtuldu, System.String[]

Samsun'un Terme ilçesinde dengesini kaybederek 4. kattan düşen zihinsel engelli kadın hafif yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Terme Yenidoğan Mahallesi Sultan Selim Caddesi'nde 4 katlı bir binanın çatı katında dengesini kaybeden 39 yaşındaki zihinsel engelli Songül Cin, yaklaşık 10 metre yükseklikte asılı kaldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından asılı kaldığı noktadan kurtarılmaya çalışılan Cin, tüm çabalara rağmen tutulamayarak yere düştü. Olayı hafif yaralı olarak atlatan Songül Cin, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. - SAMSUN

Samsun, Terme, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:14 Kaynak: İHA
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