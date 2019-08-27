Son Dakika Haberleri: Zihinsel engelli kadın, yoldan geçen kadını bıçakladı
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Zihinsel engelli kadın, yoldan geçen kadını bıçakladı

20 dakika önce

ADIYAMAN'da, zihinsel engelli olduğu iddia edilen G.B. adlı kadın, yoldan geçen G.A. adlı kadını meyve bıçağı ile kolundan bıçaklayarak, yaraladı.

Zihinsel engelli kadın, yoldan geçen kadını bıçakladı, System.String[]
ADIYAMAN'da, zihinsel engelli olduğu iddia edilen G.B. adlı kadın, yoldan geçen G.A. adlı kadını meyve bıçağı ile kolundan bıçaklayarak, yaraladı.
Olay, öğleden sonra Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, zihinsel engelli G.B., elindeki meyve bıçağı ile yoldan geçen G.A.'ya saldırıp, kolundan yaraladı.
İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri G.A.'yı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan G.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olaydan sonra kaçan G.B. ise polis tarafından yakalanarak, emniyete götürüldü.


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Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:21 Kaynak: DHA
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