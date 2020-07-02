Zihinsel engelli kadının darbedildiği iddiası - Son Dakika

Zihinsel engelli kadının darbedildiği iddiası

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, özel bakım merkezinde 28 yaşındaki zihinsel engelli kadının darbedildiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, özel bakım merkezinde 28 yaşındaki zihinsel engelli kadının darbedildiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

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İlçedeki özel bakım merkezinde darbedildiği öne sürülen S.A'nın ablası Rengin A, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşinin doğuştan yüzde 70 zihinsel engelli olduğunu söyledi.

Kardeşini bakım merkezine bıraktıklarında vücudunda herhangi bir yara izi olmadığını savunan Rengin A, "Kardeşimi, kendine zarar verdiği gerekçesiyle hastaneye kaldırdıklarını söylediler. Annem ve kuzenim kardeşimin kaldırıldığı özel hastaneye gitti. Kardeşimin vücudunda darbedilmedik yer kalmamış, her yeri mosmor olmuş. Kanında yüksek miktarda enfeksiyon, her iki gözünde de çok büyük hasarlar var. Gözün birisi çok kötü. Bir şey mi sokulmuş, bir şeyle vurulmuş mu belli değil." diye konuştu.

Adana'da özel bir hastaneye yatırdıkları kardeşinin yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğünü anlatan Rengin A, "Kardeşimi bu hale getiren, buna göz yuman herkesin cezalandırılmasını istiyorum. Kardeşime ne olacağı, iyileşip iyileşmeyeceği, gözlerinin görüp görmeyeceği meçhul. Ne kadar yoğun bakımda kalacağı belli değil." dedi.

Anne Zeynep A. da özel bakım merkezindeki yetkililer ve görevliler hakkında "kasten yaralama ve işkence" iddiasıyla Düziçi Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Osmaniye, Düziçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 17:24 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zihinsel engelli kadının darbedildiği iddiası - Son Dakika

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