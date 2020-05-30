Zihinsel engelli kardeş, ağabeyini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

İZMİR'in Torbalı ilçesinde yaşayan zihinsel engelli Ömer K .(33), tartıştığı ağabeyi Öner K.'yi (36) boğazından bıçaklayarak, öldürdü.

Olay, saat 03.30 sıralarında, Pancar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, zihinsel engelli Ömer K. ağabeyi Öner K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasına Ömer K., ağabeyini boğazından bıçakladı. Bir fabrikada işçi olan Öner K., olay yerinde yaşamını yitirdi. Ömer K. ise gözaltına alınarak, jandarma karakoluna götürüldüAğabeyini öldüren Ömer K.'nin yaklaşık 20 yıl önce geçirdiği trafik kazasında, kendisine çarpan kamyonun altında kaldığı bu nedenle de zihinsel engelli hale geldiği öğrenildi.