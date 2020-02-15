Zihinsel engelli kardeşler için temsili düğün - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zihinsel engelli kardeşler için temsili düğün - Son Dakika

Zihinsel engelli kardeşler için temsili düğün

16 dakika önce

ADANA'da, zihinsel engelli Sümeyye (42) ve Kadriye Kara (47) kardeşler, temsili düğünde gelinlik giydi.

Zihinsel engelli kardeşler için temsili düğün, System.String[]

ADANA'da, zihinsel engelli Sümeyye (42) ve Kadriye Kara (47) kardeşler, temsili düğünde gelinlik giydi. İki kardeş, damatsız düğünde doyasıya eğlendi.

Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde yaşayan doğuştan zihinsel engelli Sümeyye ve Kadriye'nin gelinlik giyme hayalleri, mahalle muhtarı Ahmet Aktaş'ın öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyonla gerçeğe dönüştü. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve bölgedeki muhtarların da katıldığı gecede, salona gelin arabasıyla gelen Kadriye ve Sümeyye kardeşler için yapılan temsili düğün, yoğun ilgi gördü. Davetlilerin katılımıyla müzik eşliğinde yapılan temsili düğünde, Sümeyye ve Kadriye kardeşler ve yakınları hoş vakit geçirdi. Mahalle Muhtarı Ahmet Aktaş, "Bu etkinliğe vesile olmak bizi fazlasıyla mutlu etmiştir. Zihinsel engelli iki kardeşimizin hayallerini gerçekleştirdik. Hem onların mutluluğuna hem de mahalle halkının buluşmasına vesile olduk. Tüm engelli kardeşlerimize sağlıklı, mutlu yıllar dilerim" dedi.Temsili düğünde ellerine kına yakılan Sümeyye ve Kadriye kardeşlerin mutluluğu, objektiflere yansıdı.


Kadriye Kara, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da 156 milyon liralık senet çetesine operasyon: 10 gözaltı
Adana'da cuma çıkışı dağıtılan Cumhuriyet gazetesi Belediye Meclisi'nde tartışıldı Orman Genel Müdürlüğü personel alımında usulsüzlük yapıldığı iddia edildi Son dakika: Tarım Bakanlığı, halkın sağlığıyla oynayan 74 firmayı tek tek açıkladı

Son Dakika Haberleri
08:50 Eğlence mekanında sahneye çıkan İranlı genç sevgilisine evlenme teklif etti
08:48 Sevgililer Günü'nde eğlence mekanları doldu taştı
08:40 Şarkıcı Sıla Gençoğlu, rahatsızlandığı için Ankara konserini iptal etti
07:46 Babil'de sırlar çözüldü! Ayşe'nin polis olduğu ortaya çıktı
01:41 Nurgül Yeşilçay'dan flaş Oktay Kaynarca açıklaması!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 09:39:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zihinsel engelli kardeşler için temsili düğün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]