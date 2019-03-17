Son Dakika Haberleri: Zihinsel Engelli Kayın Şahsı 'Garip' Buldu

Zihinsel Engelli Kayın Şahsı 'Garip' Buldu

18 dakika önce

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Akçakese Köyünde kayıp olarak aranan şahıs, jandarmanın eğitimli köpeği 'Garip' tarafından bulundu.

Zihinsel Engelli Kayın Şahsı 'Garip' Buldu, System.String[]
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Akçakese Köyünde kayıp olarak aranan şahıs, jandarmanın eğitimli köpeği 'Garip' tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Akçakese Köyünde ikamet eden zihinsel engelli 44 yaşındaki Ahmet Erkek'in akşam saatlerinde evine dönmemesi üzerine yakınları jandarmadan kayıp ihbarında bulundu. Gelen ihbar üzerine bölgeye harekete eden Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Jandarma İz Takip Ekibi tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Jandarma Arama Kurtarma köpeği Garip'in, odunluk çevresinde tepki vermesi üzerine odunlukta inceleme yapan ekipler, kayıp olarak aranan şahsa burada ulaştı. Olay yerinde UMKE ekipleri tarafından sağlık kontrolleri yapılan Ahmet Erkek, tekrar yakınlarına teslim edildi. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:30 Kaynak: İHA

Kastamonu, Akçakese, Taşköprü, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Engelli Kadına Cinsel İstismar! 3 Kişi Tutuklandı Beyin Pili ile Yaşayan Kadın Hamile Kalırsa Dünyada Bir İlk Olacak Cinsel İstismara Uğrayan İşitme Engelli Kadın Konuştu: İçeceğime Bir Şey Atıp Beni Uyuttu Esenyurt'ta Otomobil İçinde Tartıştığı Kadını Öldürüp İntihar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 16:48:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zihinsel Engelli Kayın Şahsı 'Garip' Buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]