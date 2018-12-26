Son Dakika Haberleri: Zihinsel Engelli Kayıp Genç Kadın 2 Gün Sonra Bulundu

Zihinsel Engelli Kayıp Genç Kadın 2 Gün Sonra Bulundu

1 saat önce

Düzce'de iki gün önce kaybolan zihinsel engelli ve psikolojik tedavi gören genç kadın jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Zihinsel Engelli Kayıp Genç Kadın 2 Gün Sonra Bulundu, System.String[]
Düzce'de iki gün önce kaybolan zihinsel engelli ve psikolojik tedavi gören genç kadın jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Olay, 24 Aralık'ta Çilimli ilçesi Sarımeşe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 33 yaşındaki psikolojik tedavi gören Ş.Ö., ailesiyle birlikte kaldığı evinden ayrıldı. Kendisinden uzun süre haber almayan babası C.Ö., kızını arayıp bulamayınca jandarmadan yardım istedi. Düzce İl Jandarma Komutanlığı Çilimli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri engelli Ş.Ö.'yü aramaya başladı. İki gün süren arama çalışmalarında Ş.Ö.'ye ulaşılamadı. Bugün Ş.Ö. hakkında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar umutları yeniden yeşertti. İhbarı yapan vatandaşla irtibata geçen jandarma ekipleri kayıp Ş.Ö.'yü buldu. Evinden ayrıldıktan 2 gün sonra bulunan Ş.Ö. tekrar ailesine teslim edildi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:54 Kaynak: İHA

Düzce, Jandarma, 3. Sayfa
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