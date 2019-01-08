Zihinsel Engelli Kıza Tecavüz Eden Şahsa 19 Yıl Hapis Cezası
28 dakika önce İlandır
Niğde'de zihinsel engelli 25 yaşındaki kıza ambarda tecavüz ettiği ileri sürülen zanlıya 19 yıl 2 ay hapis cezası verildi.
Niğde
'de zihinsel engelli 25 yaşındaki kıza ambarda tecavüz ettiği ileri sürülen zanlıya 19 yıl 2 ay hapis cezası verildi.
Niğde merkezde meydana gelen olayda 29 yaşındaki S.Ç.'nin ambarda komşusunun zihinsel engelli kızı N.S.'ye bir hafta boyunca tecavüz ettiği ileri sürüldü. Kızın durumu annesine anlatması üzerine anne, S.Ç.'den şikayetçi oldu. Polis
ekipleri tarafından gözaltına alınan S.Ç., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Niğde 2'inci Ağır ceza Mahkemesi'nde görülen davada ifadesi alınan N.S., yaşadıklarını "S.Ç. beni ambara götürdü. Beni ellemeye başladı. 'Bunu başkasına söylersen seni döverim, bunu sen ben Allah bilecek' dedi" şeklinde anlattı. S.Ç. ise üzerine atılı suçu kabul etmedi.
Mahkeme heyeti, S.Ç.'ye, cinsel istismar suçundan 18 yıl 9 ay, tehdit suçundan da 5 ay hapis cezası verdi. - NİĞDE
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:22 Kaynak: İHA
Markette Eşekli Protestoya 4 Bin 545 Lira Para Cezası
Cani Evlat, Anne ve Babasını Av Tüfeği ile Öldürüp İntihar Girişiminde Bulundu
Anne ve Babasını Av Tüfeği İle Öldüren Cani Evlat Konuştu: Beni Aşağılıyorlardı, Sinirlenip Öldürdüm
Palu Ailesiyle İlgili Bomba İddia: Ablam Tuncer'e İlaç Verip Tecavüz Etti