Son Dakika Haberleri: Zihinsel Engelli Kıza Tecavüz Eden Şahsa 19 Yıl Hapis Cezası

Zihinsel Engelli Kıza Tecavüz Eden Şahsa 19 Yıl Hapis Cezası

28 dakika önce İlandır

Niğde'de zihinsel engelli 25 yaşındaki kıza ambarda tecavüz ettiği ileri sürülen zanlıya 19 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Zihinsel Engelli Kıza Tecavüz Eden Şahsa 19 Yıl Hapis Cezası, System.String[]
Niğde'de zihinsel engelli 25 yaşındaki kıza ambarda tecavüz ettiği ileri sürülen zanlıya 19 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Niğde merkezde meydana gelen olayda 29 yaşındaki S.Ç.'nin ambarda komşusunun zihinsel engelli kızı N.S.'ye bir hafta boyunca tecavüz ettiği ileri sürüldü. Kızın durumu annesine anlatması üzerine anne, S.Ç.'den şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.Ç., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Niğde 2'inci Ağır ceza Mahkemesi'nde görülen davada ifadesi alınan N.S., yaşadıklarını "S.Ç. beni ambara götürdü. Beni ellemeye başladı. 'Bunu başkasına söylersen seni döverim, bunu sen ben Allah bilecek' dedi" şeklinde anlattı. S.Ç. ise üzerine atılı suçu kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, S.Ç.'ye, cinsel istismar suçundan 18 yıl 9 ay, tehdit suçundan da 5 ay hapis cezası verdi. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:22 Kaynak: İHA

Anne, Niğde, 3. Sayfa
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