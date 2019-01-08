Zihinsel Engelli Kıza Tecavüzle Suçlanan Sanığa 19 Yıl Hapis
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NİĞDE'de zihinsel engelli N.S. (25) adlı kıza tecavüz etmekle suçlanan S.Ç. (29), 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
NİĞDE'de zihinsel engelli N.S. (25) adlı kıza tecavüz etmekle suçlanan S.Ç. (29), 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kent merkezinde 28 Ocak 2017'de meydana gelen olayda zihinsel engelli N.S., komşusunun oğlu S.Ç.'nin ambarda bir hafta boyunca kendisine tecavüz ettiği ileri sürüldü. Kızın durumu annesine anlatması üzerine anne, S.Ç.'den şikayetçi oldu. Suçlamaları kabul etmeyen S.Ç. tutuklandı. Niğde
2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan S.Ç., 'cinsel istismar' suçundan 18 yıl 9 ay, 'tehdit' suçundan da 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. - Niğde
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:55 Kaynak: DHA
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