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Zihinsel engelli kızı aracına alıp, kendi evine götürdü! İstismarcı taksici güvenlik kameralarıyla yakalandı - Son Dakika

Zihinsel engelli kızı aracına alıp, kendi evine götürdü! İstismarcı taksici güvenlik kameralarıyla yakalandı

19.10.2021 15:09

Diyarbakır'da 16 yaşındaki zihinsel engelli D.K. ailesiyle gittiği düğün salonunun önüne çıktı. Bu esnada yoldan geçen taksi şoförü C.Y., genç kızı ikna ederek aracına aldı. Genç kızı bir eve götüren taksici burada cinsel istismarda bulundu. Zihinsel engelli kızı evine bırakıp ortadan kaybolan taksi şoförü, polis ekiplerinin 30 ayrı kamera kaydını incelemesiyle yakalandı. Görüntülerden kimliği tespit edilen şahıs gözaltına alındı.

Diyarbakır'da 16 yaşındaki zihinsel engelli D.K.'nın taksi şoförü tarafından araca alındığı görüntüler, saniye saniye kamera kayıtlarına yansıdı.

CİNSEL İSTİRMARDA BULUNDU

Bağlar ilçesinde 16 Ekim akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, ailesi ile düğüne giden zihinsel engelli D.K. bir süre sonra salonun önüne çıktı. Bu sırada yoldan geçen taksi şoförü C.Y., genç kızın önünde durup araca binmesi için ikna etmeye çalıştı. Taksiye binen D.K.'yi bir eve götüren C.Y. burada cinsel istismarda bulundu. C.Y. daha sonra D.K.'yi evinin yakına bırakarak kaçtı. Eve giden D.K., yaşadıklarını ailesine anlattı. Aile de polise giderek şikayetçi oldu.

30 KAMERA İNCELENDİ, İSTİSMARCI YAKALANDI

İnceleme başlatan Bağlar Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki 30 ayrı kamerayı 2 gün boyunca izledi. Görüntülerden taksiyi ve şoförü tespit eden ekipler, C.Y.'yi gözaltına aldı. C.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Zihinsel engelli kızı aracına bindirip, evinde istismar etti! Taksiciyi güvenlik kameraları yakalattı
Zihinsel engelli kızı aracına alıp, kendi evine götürdü! İstismarcı taksici güvenlik kameralarıyla yakalandı

Diyarbakır, Engelli, Bağlar, Taksi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Zihinsel engelli kızı aracına alıp, kendi evine götürdü! İstismarcı taksici güvenlik kameralarıyla yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zihinsel engelli kızı aracına alıp, kendi evine götürdü! İstismarcı taksici güvenlik kameralarıyla yakalandı - Son Dakika
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